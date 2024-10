Doppio rinforzo Juventus a gennaio: Douglas Luiz subito via

Doppio rinforzo Juventus a gennaio. Gli ultimi, e negativi, eventi in casa Juve lasciano presupporre che Giuntoli agirà ancora sul mercato.

La serata di gioia di Lipsia, nella seconda sfida di Champions League, ha presentato un conto salatissimo per la Juventus. Prima, durante e dopo la sfida europea si sono scatenate ‘avversità’ di vario tenore sulla formazione bianconera.

Ovviamente il gravissimo incidente occorso a Gleison Bremer è il vertice di questo insieme di non buone notizie. Per il centrale brasiliano, perno della granitica difesa della Juventus, che ha iniziato ad incassare reti appena il brasiliano a venuto a mancare, la stagione è praticamente conclusa. Soltanto poche ore prima della dolceamara serata tedesca era arrivata la comunicazione ufficiale riguardante un nuovo intervento per Arek Milik. L’attaccante polacco, fermo da giugno per un infortunio che al massimo avrebbe dovuto tenerlo lontano dai campi di calcio per quaranta giorni, potrà tornare a disposizione a primavera inoltrata. Forse. E’ poi arrivata, apparentemente inaspettata, la riduzione della squalifica per doping di Paul Pogba, passata da 4 anni a diciotto mesi. Dulcis in fundo il sempre più preoccupante rendimento di Douglas Luiz, fiore all’occhiello del mercato estivo della Juventus.

Doppio rinforzo Juventus a gennaio: Paolo Paganini rivela tutto

Il momento complessivo della Juventus è stato analizzato dal giornalista RAI, Paolo Paganini. In un post su X il giornalista ha provato a prevedere il futuro prossimo della Juventus.

“A gennaio la Juventus tornerà sul mercato per un difensore e un attaccante. Da valutare anche la posizione di Douglas Luiz mentre Pogba non resterà in bianconero. Probabile un futuro in MLS“. Cristiano Giuntoli è alla ricerca dei potenziali sostituti di Bremer e Milik. L’unica quasi certezza in casa Juve è, al momento, l’addio di Paul Pogba. La società bianconera punta a rescindere il contratto del francese con scadenza 30 giugno 2026. Decisamente più complicata la situazione riguardante Douglas Luiz. Un rendimento inspiegabile, almeno osservandolo dal di fuori. Le valutazioni sull’ex Aston Villa sono pressoché quotidiane e potrebbero portare anche ud una decisione estrema qualora il brasiliano proseguisse a risultare un corpo estraneo alla squadra.