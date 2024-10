Rescissione dopo pochi mesi: il colpo gratis è già un caso

Rescissione contrattuale dopo pochi mesi. Il colpo gratis arrivato nelle scorse settimane è diventato già un caso. Il calciatore, accostato anche alla Roma, potrebbe salutare

Incredibile ma vero. Un colpo importante, forse uno dei più importanti per un club del genere, potrebbe rescindere dopo pochi mesi dal suo arrivo.

Il giocatore, come ricorderete tutti, è stato anche accostato alla Roma nel corso della sessione di mercato che si è da poco conclusa. E potrebbe anche tornare in auge nelle prossime settimane, qualora le informazioni che arrivano dal Brasile saranno confermate. Parliamo di Depay, attaccante olandese che ha firmato per il Corinthians, che ha un futuro tutt’altro che sicuro dall’altra parte del Mondo. Ecco la situazione che si è venuta a creare.

Rescissione contrattuale per Depay: la svolta

Secondo quanto si legge su Pibes Del Futbol, in casa brasiliana si sta valutando, appunto, la rescissione contrattuale del giocatore per dei problemi economici.

Di fatto, uno sponsor, Esporte da Sorte, casa di scommesse sportivo che fa carico della gran parte dello stipendio del giocatore ex Atletico Madrid, ha deciso di lasciare il club, e quindi mancherebbero le risorse finanziare per pagare lo stipendio all’attaccante che ha l’emolumento più alto di tutto il Sudamerica. Insomma, una situazione clamorosa che potrebbe anche riportare in Europa il centravanti olandese, che dopo aver aspettato per un poco di tempo la chiamata giusta, aveva deciso di lasciare il Vecchio Continente per andare a fare questa nuova esperienza di vita. Che potrebbe finire prestissimo comunque, molto prima di quelli che erano i progetti sia sui sia dei brasiliani. C’è da dire, comunque, che di notizie ufficiali al momento non ce ne stanno, ma non è detto che qualche notizia non arrivi nello spazio di brevissimo tempo.