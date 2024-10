Roma, oltre il danno la beffa: sanzione UFFICIALE

Giungono novità di rilievo su quello che è divenuto un caso nazionale. La partita tra Monza e Roma si è conclusa tra le polemiche e, ora, la Lega ha preso una decisione

Se appassionati e tifosi avevano intenzione di godersi un’ultima giornata di Serie A prima della sosta delle nazionali, ciò che è avvenuto nel corso del weekend è senza dubbio alcuno quanto di più lontano da ciò a cui un amante del calcio giocato vorrebbe assistere.

L’Italia calcistica è attualmente in subbuglio a causa dei numerosi episodi arbitrali che hanno inquinato la settimana giornata della massima lega italiana, durante la quale l’opacità e la fluidità del metro di giudizio dell’AIA hanno preso letteralmente il sopravvento sul dato prettamente calcistico.

Gli episodi che hanno indignato con maggior vigore appassionati e tifosi sono senza dubbio quelli relativi a Fiorentina-Milan e a Monza-Roma, con particolare attenzione del popolo giallorosso sul rigore non concesso ai giallorossi, che avrebbe concesso alla Roma una ghiotta occasione per portare a casa la terza vittoria consecutiva in campionato.

Un metodo interpretativo mai chiaro e delle dichiarazioni a dir poco dissonanti hanno scatenato il livore della tifoseria giallorossa. Ora, secondo quanto pubblicato ufficialmente dalla Lega Serie A, vi saranno delle sanzioni relative a quanto avvenuto nel corso del match tra Monza e Roma.

Monza-Roma: la decisione della Lega

Attraverso il comunicato in cui vengono notificate le decisioni del Giudice Sportivo, la Lega Serie A ha ufficializzato una sanzione di 5 mila euro all’As Roma, a causa del lancio di bottigliette da parte dei tifosi ospiti e della mancata censura di una “persona” che all’interno degli spogliatoi avrebbe rivolte delle critiche alla squadra arbitrale.

Queste le parole contenute nel comunicato: “Ammenda di 5 mila euro per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette di plastica sul terreno di giuoco e due bottigliette di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS; per avere omesso di impedire la presenza negli spogliatoi di una persona non autorizzata che rivolgeva critiche all’operato arbitrale”.