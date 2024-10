Calciomercato Roma, il rilancio passa da internet: svelata l’operazione

Calciomercato Roma, l’impatto con il nuovo campionato è stato devastante e da quelle parti ne tessono le lodi. L’addio al giallorosso è già stato anticipato

Praticamente, per quello che si legge su Sport.es, è un addio anticipato. O, per meglio dire, un acquisto anticipato. Certo, da qui alla fine della stagione mancano diversi mesi, ma l’impatto che ha avuto con la nuova maglia ha stupito tutto. E se dovesse continuare in questo modo, allora, le cose per la Roma potrebbero andare bene.

Il difensore albanese Kumbulla, nel corso dell’estate che da poco si è conclusa, dopo aver trascorso la seconda parte della passata stagione al Sassuolo, non facendo benissimo, ha trovato squadra in Spagna, precisamente all’Espanyol. Un impatto con il nuovo campionato da urlo, e domenica scorsa ha anche trovato il primo gol con la sua nuova maglia. Un altro particolare, comunque, che viene fuori leggendo l’articolo del sito spagnolo, è che la Roma e l’Espanyol hanno usato l’applicazione transferroom.com per velocizzare l’operazione di mercato. Uno sguardo al futuro, come sempre.

Calciomercato Roma, l’Espanyol potrebbe riscattare Kumbulla

Un momento che poi lo stesso Kumbulla ha voluto rimarcare giustamente sui social. Ma quello che interessa è come viene descritto il profilo del difensore da quelle parti: con 8 partite giocate fino al momento, si pone “come uno degli acquisti rivelazione dell’intero campionato” si legge testualmente sul sito spagnolo. Insomma, in questo modo l’Espanyol lo potrebbe prendere alla fine della stagione a titolo definitivo.

Kumbulla, arrivato dal Verona, è legato alla Roma da un contratto fino al 30 giugno del 2027. Quindi altri due anni nel momento in cui ritornerà nella Capitale alla fine del prestito. Certo, adesso però che possa rientrare non è certo. Da quelle parti hanno capito che si possono fidare e se continuasse a giocare come ha fatto fino al momento allora di dubbi, sulla sua partenza dalla città, non ci sarebbero dubbi.