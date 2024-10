Anticipi e posticipi Roma: date e orari delle partite con Atalanta e Milan

Calendario Roma, è ufficiale: ecco le date e gli orari dei prossimi impegni dei giallorossi. Ecco le partite che si giocheranno a cavallo delle festività natalizie

Ufficiale. Togliete tutti gli impegni dal calendario, perché la Lega di Serie A ha ufficializzato le date e gli orari delle gare della massima serie dalla quattordicesima alla diciottesima giornata.

Cinque match, a partire da Roma-Atalanta in programma il 2 dicembre, lunedì, alle 20:45, passando per Roma-Lecce, che è stata messa in calendario sabato 7 dicembre alle 20:45, continuando con Como-Roma, che si giocherà domenica 15 dicembre alle 18, e poi Roma-Parma, il 22 dicembre all’Olimpico, domenica, alle 12:30, e chiudendo con Milan-Roma, il 29 dicembre, anche questa di domenica, alle 20:45.

Calendario Roma, ufficiale anche la gara contro la Sampdoria

E’ stata messa in calendario anche la gara di Coppa Italia contro la Sampdoria, gara unica, che si giocherà all’Olimpico e che è valida per gli ottavi di finale del trofeo nazionale. Contro i liguri, la squadra di Ivan Juric, scenderà in campo il prossimo 18 dicembre, che è un mercoledì, alle ore 21:00. Sotto, infine, trovate la tabella con tutti i match che vi abbiamo anticipato prima e anche dove si potranno seguire le partite, tra Sky e Dazn.

02/12/2024 Lunedì 20.45 ROMA-ATALANTA DAZN/SKY

07/12/2024 Sabato 20.45 ROMA-LECCE DAZN/SKY

15/12/2024 Domenica 18.00 COMO-ROMA DAZN/SKY

22/12/2024 Domenica 12.30 ROMA-PARMA DAZN

29/12/2024 Domenica 20.45 MILAN-ROMA DAZN