Guardiola lo manda al Milan: via libera immediato

Pep Guardiola e il suo Manchester City possono indirizzare un affare per il Milan di Fonseca: una pedina davvero importante per i rossoneri

Dopo un inizio di stagione di certo non troppo positivo Il Diavolo sta cercando di trovare delle soluzioni anche sul mercato per rafforzare la propria rosa. A gennaio può arriva un prospetto molto importante “grazie” all’ex tecnico del Barcellona.

Se c’è un centrocampista che sta facendo vere cose straordinarie in questo avvio di Serie A di certo è Samuele Ricci. Il classe 2001 cresciuto nell’Empoli è diventato dallo scorso anno uno degli inamovibili del Torino. Prima Juric e poi Vanoli lo hanno posto al centro del proprio progetto, facendolo giostrare in mezzo al campo sia da regista che da incursore. Testa alta, visione di gioco, buona gamba e fisico per farsi rispettare nei contrasti, tutto quello che serve ad un mediano in era moderna. Ovviamente le sue prestazioni non sono passate inosservate, né in Italia né in giro per l’Europa, specie dopo che Spalletti ha deciso di affidargli un ruolo da protagonista nella sua Italia.

A Parigi contro la Francia, nell’esordio della Nazionale in Nations League, Ricci è stato uno dei migliori, andando a completare un reparto molto ben assortito con Tonali e Frattesi. Nonostante l’infortunio di Barella e gli avversari di grido, il 23enne ha dato del filo da torcere a tutti. Per il Torino tenerlo a lungo in rosa non sarà semplice e già a gennaio si parla di grandi club interessati.

Il Milan torna favorito su Ricci: il Manchester City di Guardiola vira su un altro profilo

Il Manchester City di Guardiola è una delle squadre che ha messo gli occhi su Ricci. Il tecnico spagnolo ha un buon giudizio del giocatore granata ed è rimasto impressionato dalla sua crescita. Come riportato però dall’insider di mercato Dean Jones, l’infortunio di Rodri potrebbe aver cambiato i piani di mercato della squadra inglese. A gennaio più che orientarsi su prospetti interessanti e futuribili servirà un nome di sicuro affidamento, su cui costruire una mediana solida.

Il centrocampista spagnolo, uscito dai giochi contro l’Arsenal, rimarrà out per tutta la stagione e questo non può essere sottovalutato. Il favorito per prenderne il posto potrebbe essere Adam Wharton, 20enne del Crystal Palace, già convocato in nazionale. Ricci avrebbe bisogno di un periodo di adattamento e quindi forse non fa al caso di Guardiola.

Il Milan è pronto invece a fare uno sforzo per accaparrarselo, inserendolo nelle rotazioni al centro e facendolo giocare al posto di Bennacer. Vedremo se a gennaio Cairo mollerà la presa.