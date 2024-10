Infortunio Dybala, a Trigoria scatta l’allarme

In attesa del ritorno del campionato, in casa Roma ci sono delle grosse novità che riguardano Paulo Dybala.

Dopo aver perso in Europa League contro l’Elfsborg, la Roma di Ivan Juric ha compiuto un mezzo passo falso anche in campionato. I giallorossi, infatti, hanno pareggiato per 1-1 domenica scorsa in trasferta contro il Monza di Alessandro Nesta.

I giallorossi, dunque, non sono riusciti a sfruttare l’ennesimo gol siglato da Artem Dovbyk, visto che poi sono stati raggiunti dal gol di Dany Mota. Tuttavia, a differenza della sfida di Europa League, la Roma ha creato diverse occasioni, considerando soprattutto il mancato rigore concesso per un fallo solare su Baldanzi.

Archiviato il match contro il Monza, la Roma tornerà in campo tra dieci giorni allo Stadio Olimpico contro l’Inter di Simone Inzaghi. Tuttavia, in attesa del ritorno del ritorno del campionato, ci sono delle novità che riguardano Paulo Dybala.

Roma, Dybala ed El Shaarawy non si sono allenati con il resto del gruppo: le ultime

L’argentino, infatti, non si è allenato quest’oggi a causa del fastidio muscolare al flessore sinistro. Oltre a Dybala, anche El Shaarawy (che ha subito un lieve stiramento al polpaccio nel corso della gara contro il Monza).

Mentre Enzo Le Fée, anche se sempre con un tutore al ginocchio, si è allenato con il resto del gruppo. Ivan Juric, ovviamente, spera che Dybala ed El Shaarawy riescano a recuperare per la sfida con l’Inter.