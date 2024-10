Reunion da brividi: Totti e De Rossi di nuovo in coppia

Emergono novità in merito al chiacchierato rapporto tra Daniele De Rossi e Francesco Totti, che per alcuni avrebbe contribuito all’esonero di DDR

La de-romanizzazione dell’As Roma ha compiuto un mastodontico passo avanti da quando Daniele De Rossi ha abbandonato il centro sportivo Fulvio Bernardini sulla sua Lamborghini Urus color amaranto e ora, dopo alcune settimane senza DDR in panchina, pare che anche la panchina di Ivan Juric stia iniziando a tremare sotto le pressioni di una società che non appare affatto intenzionata ad attendere più di qualche settimana per ottenere dei risultati soddisfacenti.

Oramai in molti tra i vicoli della città eterna stanno iniziando (e in molti hanno già iniziato da tempo) a covare un particolare livore nei confronti delle società statunitensi, che al tempo sancirono anche la conclusione dell’avventura di Francesco Totti tra i corridoi di Trigoria, sia per quanto concerne la sua carriera da calciatore, che quella da dirigente.

Da sempre amici per la pelle, le due bandiere giallorosse appena sopracitate sono state al centro di una serie di polemiche nel corso delle ultime settimane, durante le quali si è tentato di comprendere se l’esonero di DDR sia avvenuto più per questioni prettamente di campo o anche a causa dell’ormai nota intervista di Totti in cui l’ex capitano giallorosso affermava di sentirsi quotidianamente con il Comandante di Ostia.

Totti e De Rossi insieme sul palco

Nel corso di una serata commemorativa per i 18 anni dalla vittoria del Mondiale in Germania del 2006 – organizzato anche per stringersi intorno a mister Lippi, il quale sta attraversando un periodo particolarmente complesso a causa di alcune complicazioni mediche -, Daniele De Rossi e Francesco Totti si sono ritrovati insieme sul palco durante un karaoke.

Quelli ritratti in alcuni video attualmente in tendenza sui social sono stati momenti magici per qualunque tifoso giallorosso, non soltanto per la presenza delle due leggende capitoline, ma anche per la canzone intonata da due: ‘Ci vorrebbe un amico’ di Antonello Venditti.