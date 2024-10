Dalla Juve al Barcellona: addio dopo sei mesi

Giungono novità potenzialmente decisive in merito ad uno degli affari più chiacchierati degli scorsi giorni, che potrebbe cambiare la stagione della Juventus

Sono passate oramai svariate settimane dall’inizio del campionato 2024/25 e una cosa sembra chiara: la massima lega italiana sembrerebbe aver riconquistato appieno quella preziosa imprevedibilità che ne fece la fortuna ad inizio millennio.

Le poderose rivoluzioni compiute dalla gran parte dello schieramento di vetta parrebbero aver sortito un effetto non scontato: la corazzata nerazzurra di Simone Inzaghi, che nel corso della passata stagione sembrava avere le potenzialità per iniziare un ciclo di vittorie in terra nazionale, è ora alle prese con una Serie A sorprendentemente competitiva, nella quale non saranno soltanto le grandi a creare problemi, ma anche una folta schiera di medio-piccole società le cui caratteristiche tecnico-tattiche hanno subito un poderoso incremento nel corso degli ultimi mesi (basti pensare alla qualità della proposta tattica di alcune squadre di media classifica, che possono contare anche su alcuni esponenti della rosa dalle prospettive luccicanti).

Uno degli ostacoli più ingombranti sul sentiero di Inzaghi, oltre alla tentazione di puntare tutto sulla Champions League, sarà certamente la Vecchia Signora di mister Motta, le cui poderose qualità stanno uscendo a corrente alternata in queste prime giornate.

A sua volta, tuttavia, anche il tecnico bianconero avrà da gestire alcune emergenze, come lo sfortunato infortunio di Gleison Bremer, le cui caratteristiche sembrerebbero insostituibili (almeno osservando le scelte a cui Motta può fare appello in panchina).

Skriniar al Barcellona? Prima si può fare tappa a Torino

Uno dei nomi più chiacchierati dal momento in cui i medici del J Medical hanno dato per conclusa (o quasi, vista la previsione di ben 7 mesi di stop) la stagione del centrale difensivo brasiliano è senza dubbio alcuno quello di Milan Skriniar, la cui avventura a Parigi sembra avere le ore contate.

Difatti, secondo quanto riportato da El Nacional, pare che il difensore slovacco ex Inter sia in procinto di abbandonare il progetto PSG a causa delle gerarchie di Luis Enrique, rese chiare nel corso delle scorse settimane.

Il classe ’95 non è considerato un possibile protagonista dell’avventura parigina e, di conseguenza, i dirigenti della Continassa potrebbero avere l’occasione di assicurarsi perlomeno un sostituto temporaneo per Bremer.

Difatti, la prospettiva più probabile è che Skriniar si trasferirà in terra blaugrana in estate, ma, prima di sbarcare al Barca di Lamin Yamal, possa fare tappa a Torino per giocare da protagonista la seconda parte della stagione bianconera.