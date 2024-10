Doppia assenza UFFICIALE e nuovo allarme a Trigoria

Doppia assenza UFFICIALE, le immagini confermano tutto: ecco le ultime in vista di Roma-Inter.

La Roma sta vivendo un momento delicato, sia in campo che fuori. Lorenzo Pellegrini, espulso durante il match di Nations League tra Italia e Belgio, ha fatto immediatamente ritorno a Trigoria, lasciando la Nazionale. L’episodio ha generato discussioni, ma il capitano giallorosso, visibilmente dispiaciuto, può contare sul sostegno dei compagni, come Niccolò Pisilli, che ha minimizzato l’impatto dell’espulsione, sottolineando come questo non intacchi la qualità e il valore di Pellegrini come giocatore.

Proprio Pisilli è stato protagonista di un momento speciale: il suo esordio in maglia azzurra. Entrato nei minuti finali contro il Belgio, il giovane centrocampista ha descritto il debutto come un sogno che si realizza, con l’emozione accresciuta dalla presenza dei suoi cari allo stadio.

Tutore per Le Fée e assenze ufficiali di Dybala ed El-Shaarawy: le ultime da Trigoria

Nonostante le difficoltà del match, Pisilli ha mostrato personalità, contribuendo a difendere il pareggio. Nel frattempo, la Roma sta affrontando un periodo complicato in campionato e il prossimo impegno con l’Inter si preannuncia cruciale per rilanciare le ambizioni della squadra. L’allenatore Ivan Juric, tuttavia, deve fare i conti con diverse assenze.

Nella sessione di allenamento odierna, infatti, non erano presenti Stephan El Shaarawy e Paulo Dybala, entrambi alle prese con problemi fisici. Sul fronte positivo, si è visto Enzo Le Fée, che continua a lavorare con un tutore dopo il rientro dall’infortunio e il ritorno tra i convocati del Monza. La squadra è dunque chiamata a una reazione, cercando di superare gli ostacoli fisici e mentali per ritrovare il giusto equilibrio e tornare alla vittoria nelle prossime settimane.