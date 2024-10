Infortunio Dybala: c’è la data del rientro in gruppo

Infortunio Dybala, anche oggi l’argentino continuerà a lavorare a parte. Ma la Roma ha un piano di rientro. Ecco quando tornerà ad allenarsi in gruppo

La Roma oggi sosterrà l’ultima seduta di allenamento della settimana prima di due giorni di riposo, anche perché sono pochi gli uomini a disposizione, concessi da Ivan Juric. E anche oggi, secondo il Corriere dello Sport in edicola questa mattina, Paulo Dybala lavorerà a parte.

La Joya, per il quale gli esami strumentali hanno escluso lesioni, vuole giocare contro l’Inter. Ma nessuno vuole correre rischi. Ecco perché Juric e il suo staff hanno studiato un piano di rientro che non preveda nessuno stress muscolare, viene sottolineato. Qualche giorno ancora leggero di allenamento prima di tornare ad accelerare. E l’argentino dovrebbe lavorare a Trigoria anche in quei due giorni dove i compagni probabilmente non ci saranno.

Infortunio Dybala, la situazione

Ma quando ci sarà il primo vero test in campo per capire se davvero potrà esserci contro i nerazzurri? Lunedì mattina verranno valutate attentamente le condizioni del flessore del giocatore e se dovesse arrivare il via libera sin da martedì comincerà ad allenarsi in maniera graduale con il resto del gruppo. E con l’Inter che diventerebbe in questo modo un obiettivo concreto e non un miraggio.

Difficile, invece, il recupero di El Shaarawy. Lo stiramento al polpaccio subito nella gara contro il Monza è un problema sicuramente importante ed è un problema anche per Juric, che a sinistra ha sì recuperato Zalewski, ma non è che abbia questa scelta ampissima di uomini da poter mandare in campo. Il Faraone, comunque, non dovrebbe esserci contro i nerazzurri all’Olimpico. Il suo obiettivo di rientro, purtroppo, va sicuramente oltre del 20 ottobre, quando i giallorossi torneranno in campo.