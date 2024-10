Nuovo ‘stop’ in Nazionale e comunicato UFFICIALE: torna a Roma

Roma, nuovo ‘stop’ ufficiale dopo Pellegrini: annuncio immediato della Nazionale.

Le ultime settimane in casa Roma sono state caratterizzate da sfide continue sia sul campo che fuori, complice un avvio di stagione altalenante e i numerosi cambiamenti. La pausa internazionale ha visto partire tredici giocatori, tra cui spiccano Lorenzo Pellegrini, Leandro Paredes e il giovane Niccolò Pisilli, impegnati con le rispettive nazionali. L’assenza di figure chiave ha ulteriormente complicato la gestione di una rosa già provata da infortuni e prestazioni altalenanti in Serie A.

In questo contesto, Lorenzo Pellegrini ha vissuto un momento di particolare difficoltà. Il capitano della Roma è stato espulso nel match dell’Italia contro il Belgio, un episodio che ha scatenato ulteriori critiche verso le sue recenti prestazioni. La sua stagione, infatti, è stata finora caratterizzata da infortuni e prestazioni non all’altezza delle aspettative.

Roma, nuova espulsione dopo Pellegrini con la Nazionale: il post UFFICIALE su Saud Abdulhamid

Il contratto di Pellegrini, che scadrà nel 2026, è diventato un tema di discussione sempre più centrale, con molti che ipotizzano un futuro lontano dalla capitale se non dovesse tornare a brillare. L’infermeria della Roma rimane affollata, con Stephan El Shaarawy alle prese con un infortunio al polpaccio che potrebbe tenerlo fuori ancora per diverse settimane.

La situazione di Paulo Dybala, invece, è leggermente più positiva: sebbene il suo recupero sia ancora in corso, si spera che possa tornare a disposizione per la cruciale sfida contro l’Inter, dopo uno stiramento al legamento collaterale. Nel frattempo, sul fronte internazionale, un evento significativo è accaduto nella Nazionale dell’Arabia Saudita. Il CT Roberto Mancini ha convocato Ali Majrashi per unirsi al ritiro della squadra a Gedda, mentre Saud Abdulhamid è stato escluso per aver accumulato due cartellini gialli, un dettaglio che lo terrà lontano dalle prossime gare con la sua nazionale.

Come accaduto proprio al numero 7 della Roma, dunque, anche per il laterale saudita si assiste ad un’interruzione anticipata degli impegni con la Nazionale saudita. Come si legge su X nel post ufficiale della Federazione dell’Arabia Saudita, Roberto Mancini ha convocato Ali Majrashi per unirsi al ritiro della squadra a Gedda.