‘Rinforzo’ improvviso per Juric: è già a Trigoria

Arriva un ‘rinforzo’ improvviso per Juric a Trigoria: il tecnico giallorosso potrà utilizzarlo sin da subito in allenamento per preparare al meglio la gara contro l’Inter

In questo momento molto delicato ogni piccolo aspetto può essere importante per agevolare il lavoro di Juric. Non era previsto questo tipo di innesto ma nelle ultime ore è diventato realtà: anche i tifosi sono rimasti spiazzati.

Juric si ritrova a gestire questa pausa per le nazionali in un contesto di certo non ottimale. Il tecnico giallorosso ha dovuto mandar giù il boccone amaro del pareggio contro il Monza e del mancato rigore su Baldanzi proprio allo scadere, che poteva valere tre punti importantissimi. Il doppio errore di La Penna e Aureliano (al Var) hanno circoscritto una domenica da incubo, con l’ennesima delusione di questo avvio di stagione. La sconfitta con l’Elfsborg e la vittoria striminzita con il Venezia all’Olimpico hanno mostrato una Roma di certo convalescente e non ancora in grado di competere con le migliori.

Juric ha bisogno di tutte le forze a disposizione per preparare al meglio la delicatissima sfida contro l’Inter, domenica 20 ottobre. Tra le mura amiche Dovbyk e compagni proveranno a scalare una delle cime più alte di questa Serie A, con la consapevolezza che è già quasi vietato sbagliare. A dar manforte ai compagni è arrivato Lorenzo Pellegrini, che ha già raggiunto Trigoria dopo la parentesi con la Nazionale di Spalletti.

Pellegrini lascia la Nazionale e torna a Trigoria: è subito a disposizione di Juric

Al minuto 38 della sfida tra Italia e Belgio, Lorenzo Pellegrini è stato cacciato dall’arbitro Espen Eskas per un brutto fallo su Theate. Il capitano giallorosso, messo in difficoltà da un passaggio sbagliato di Bastoni è entrato in scivolata alzando la gamba e andando a colpire da dietro il difensore belga. Dopo l’intervento del Var la sanzione è passata dal semplice cartellino giallo al rosso diretto e la Nazionale è rimasta in 10 per oltre un tempo. Alla fine è arrivato un 2-2 tutto sommato positivo, che lascia gli Azzurri in vetta al girone di Nations League, con un punto di vantaggio sulla Francia.

Pellegrini in quanto squalificato ha deciso di far rientro subito a Trigoria e non prenderà parte alla sfida tra Italia e Israele, in scena lunedì sera a Udine. Il numero 10 nella sfida dell’Olimpico ha già salutato compagni e mister e si è rimesso a disposizione di Juric, nella speranza che questo momento davvero negativo possa avere finalmente una fine.