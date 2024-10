Roma, giù la maschera Dybala: “Un altro infortunio”

Roma, Dybala cala la maschera: annuncio e reazione immediata. “Un altro infortunio”. Ecco cosa sta succedendo.

Le ultime ore in casa Roma sono state particolarmente intense, sia sul fronte nazionale che in preparazione al prossimo impegno di campionato. Lorenzo Pellegrini è rientrato a Trigoria dopo l’espulsione nella gara dell’Italia contro il Belgio, che ha certamente impattato sull’andamento di una gara fino a quel momento pressoché tranquilla e soddisfacente per la compagine di Spalletti. Al contempo, in casa Roma, sempre con uno sguardo Nazionale, si registra anche la bella notizia dell’esordio di Niccolò Pisilli.

Come raccontato, il giovane centrocampista giallorosso, protagonista di una sempre maggiore importanza all’interno delle rotazioni di Juric, dopo essere già apparso diverse volte con De Rossi, ha ieri sera vissuto anche l’emozione dell’esordio con la maglia dell’Italia, spendendo altresì belle parole per il su citato Pellegrini. Al di là dei singoli, ad ogni modo, in quel di Trigoria e nell’etere giallorosso si registra una più generica attenzione nei confronti dei prossimi impegni di campionato.

Roma, l’ultimo post su Instagram di Dybala

Questi ultimi vedranno la Roma impegnata dopo la sosta contro l’Inter di Inzaghi, in una gara che potrebbe fornire indicazioni importanti su una cura Juric fin qui solo parziale e che ha ancora non permesso di assistere ad un vero e proprio cambiamento di rendimento da parte della squadra non più di De Rossi.

La speranza, da un punto di vista infermieristico, è quello di poter recuperare El Shaarawy e Dybala, che avevano negli ultimi giorni destato attese e preoccupazioni, prima poi di far registrare aggiornamenti pressoché speranzosi. La situazione di Paulo Dybala, in particolar modo, è leggermente più favorevole: gli esami hanno escluso lesioni gravi, rivelando solo uno stiramento del legamento collaterale.

Sebbene il giocatore non prenderà parte agli impegni della nazionale argentina, si sta concentrando sulla fisioterapia, con l’obiettivo di rientrare in campo per la gara contro l’Inter. L’importanza del giocatore per la piazza e la squadra è ben restituita anche dalla mole di commenti che sta caratterizzando il suo ultimo post promozionale caricato su Instagram, in collaborazione con Sony per l’uscita del nuovo film di Venom.

Come si può leggere, infatti, non mancano i commenti, oscillanti tra l’affetto sornione e una certa attesa per il rientro, da parte di fan che gli chiedono di non infortunarsi e riprendersi nel migliore dei modi in vista dei prossimi impegni. Qualche battuta e frecciatina anche da parte di chi inizia a palesare una certa insofferenza per le sue condizioni fisiche, non sempre garanti grande continuità. In riferimento alla frase dello spot che afferma: “Cosa c’è dietro la maschera?”, non sono mancate risposte del tipo: “Si cela un altro infortunio”