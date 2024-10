Stadio della Roma, i Friedkin hanno scelto l’erede della Souloukou

Arriva una svolta davvero importante per il futuro stadio della Roma, con i Friedkin che hanno individuato l’erede di Lina Souloukou per gestire il progetto

Gli imprenditori americani vorrebbero ottenere quanto prima il via libera da parte delle istituzioni per l’inizio del cantiere dei lavori. Il nome nuovo a cui verrà affidato il progetto non era mai stato menzionato prima a livello mediatico.

Sono ore calde in casa Roma in tutti i sensi. Sono moltissime le cose da fare all’interno della società giallorossa e la lontananza dei Friedkin, impegnati nel nuovo progetto Everton, di certo non aiuta. Dopo l’addio della CEO Lina Souloukou, la società giallorossa deve ritrovare ancora un proprio equilibrio, con diversi ruoli da coprire. Si era parlato di un doppio annuncio per quanto concerne la parte dirigenziale, con un profilo maggiormente indirizzato verso la parte sportiva e uno con finalità più amministrative. Durante questa pausa delle nazionali si attendono delle novità in tal senso, ma nel frattempo una notizia ha comunque fatto la sua comparsa negli scorsi minuti.

Come riportato anche da Il Messaggero, la Roma ha scelto chi sarà il sostituto di Lina Souloukou per quanto concerne il progetto del nuovo stadio a Pietralata. I Friedkin si aspettano di poter ottenere nel giro di pochi mesi l’ok definitivo del Comune, per proseguire con la conferenza dei servizi in Regione e arrivare finalmente alla posa della prima pietra. Gli scavi nella zona stanno andando avanti e quando i rilevamenti saranno conclusi si potrà procedere con la stesura del progetto definitivo (tempistiche tra fine 2024 e inizio 2025).

Nicholas Gangikoff sarà il nuovo responsabile del progetto stadio: la Roma lo ha scelto al posto della Souloukou

Come detto c’è finalmente un nome in casa Roma per il dopo Souloukou e andrà a ricoprire il ruolo di responsabile del progetto stadio. Si tratta di Nicholas Gangikoff, classe ’74, di formazione americana, che aveva già collaborato in questi anni con la Roma ed era presente nella delegazione che ha recapitato alla Giunta il rendering dell’impianto a Pietralata.

Gancikoff ha seguito dal 2016 anche le vicende del nuovo stadio di Inter e Milan, che ancora non hanno trovato una definitiva risoluzione. Ha accumulato grande esperienza nelle problematiche burocratiche del contesto italiano e per questo si pensa possa essere l’uomo giusto per districare questa corposa e intricata matassa.