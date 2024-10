Vendetta Milan, scippo alla Juventus: colpaccio rossonero che non vogliono in nessun modo perdere un’importante occasione di mercato. La situazione

Si muove il mercato. E si muove, a quanto pare, anche il Milan di Fonseca. I rossoneri non hanno iniziato benissimo la stagione, e dopo la vittoria nel derby hanno trovato altre due sconfitte contro Leverkusen in Champions League e contro Fiorentina in campionato.

La posizione dell’allenatore portoghese, quindi, è tornata in bilico, anche se per il momento non sono previsti scossoni dentro Milanello. Fin quando si potrà si andrà avanti con l’ex Roma e Nizza, che sta cercando di dare un’identità alla squadra nonostante quelli che sono evidenti problemi. Uno su tutti è Leao: il campione, perché di questo parliamo, non sta indovinando una partita e appare abulico. E Fonseca lo sostituisce quasi sempre. Ed è forse per questo che, secondo le informazioni che sono state riportate da fichajes.net, i rossoneri stanno pensando al colpo grosso in corsia.

Vendetta Milan, occhi su Galeno

Uno scippo alla Juventus, in poche parole, anche se si potrebbe utilizzare il termine vendetta, visto che i bianconeri, si vocifera, avrebbero messo gli occhi su Theo che ancora non ha rinnovato. Perché l’indiscrezione che arriva dalla Spagna svela un interesse rossonero nei confronti di Galeno del Porto. L’attaccante brasiliano, sta attraversando uno dei momenti più belli della sua carriera. Dopo una stagione 2023/24 in cui ha brillato con 16 gol e 12 assist, questo avvio è altrettanto eccezionale: in sole 11 partite, l’esterno ha già segnato 8 gol.

E il Milan, si legge, sarebbe pronto a piazzare un’offerta economicamente importante. La Juve, prima di prendere Conceicao sempre dal club lusitano, aveva in mente di portare alla corte di Motta appunto Galeno. Ma le richieste economiche per il giocatore non avevano lasciato spazio a nessun margine di manovra. Ecco perché adesso ci potrebbe essere questo inserimento del Milan. Anche se le cifre, come sappiamo, superano i 50 milioni di euro. Ma a quanto pare, Ibrahimovic, non ha nessuna paura di chiederli alla proprietà per centrare quello che sarebbe davvero un colpo clamoroso. Vedremo come andrà a finire.