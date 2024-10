Addio Roma e forcing bianconero, ci risiamo: comunicazione in arrivo

Calciomercato Roma, addio e forcing bianconero: la comunicazione in arrivo ripropone l’aprirsi di una questione mai del tutto superata.

La Roma, reduce da un inizio di stagione complicato, sta affrontando diverse difficoltà, non solo in campo, ma anche a livello di gestione interna. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, Ivan Juric ha preso le redini della squadra con l’obiettivo di riportare stabilità e risultati.

Tuttavia, la Roma sembra ancora in fase di transizione, con problemi sia tecnici che di gestione da alcuni punti di vista. Il cambio in panchina segue quello ancor più drastico dello scorso gennaio, quando José Mourinho, che aveva portato i giallorossi ad una nuova finale europea, fu sollevato dall’incarico. A complicare ulteriormente la situazione, c’è stata tutta una serie di questioni interne, di gestione dirigenziale e societaria.

Calciomercato Roma, caso Zalewski ancora aperto: adesso c’è il Besiktas

Senza ricordare e tirare in ballo nuovamente nomi come quello di Lina Soulokou, va ad oggi evidenziata la ancora vivida questione legata a Nicola Zalewski. Il giovane polacco, a lungo considerato una delle promesse più brillanti della rosa, è recentemente finito fuori dai piani della squadra, con voci che lo vedono vicino a un trasferimento già nella finestra di mercato invernale.

Il calciatore era già stato corteggiato dal Galatasaray durante il mercato estivo e nelle prime settimane di settembre, quando il rapporto con la piazza e il rendimento sempre meno nobile parevano destinarlo lontano dalla Capitale. L’accordo, come si ricorderà, è sfumato all’ultimo minuto, non senza ingerenze anche sulla posizione di Zalewski, finito fuori rosa per diverse settimane.

Tornato a disposizione di Juric, pur senza brillare da un punto di vista delle prestazioni, l’esterno polacco, secondo recenti indiscrezioni turche del portale Sozcu.com, sarebbe finito nel mirino del Beşiktaş. Il club bianconero sarebbe interessato a riprendere i contatti con Zalewski, il cui contratto con la Roma scadrà a giugno. Ciò permette al club turco di avviare trattative per assicurarsi il talento romano già a gennaio.

In un contesto che vede la Roma alle prese con una rosa ridotta da infortuni e prestazioni altalenanti, il futuro di Zalewski rimane un’incognita, con il Beşiktaş che potrebbe rappresentare una nuova opportunità per lui. Il club turco, che cerca rinforzi offensivi e versatili, ha già ottenuto l’approvazione di Van Bronckhorst per questo trasferimento, puntando a chiudere l’affare entro il prossimo mercato invernale, quando i bianconeri contatteranno la Roma provando a concretizzare l’operazione con il pagamento di una somma pressoché bassa.