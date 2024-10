Addio Vlahovic, la Juventus ne compra due: attacco rivoluzionato

Addio Vlahovic. Si fanno sempre più insistenti le voci che danno in partenza il centravanti bianconero a fine stagione. Quali le alternative al serbo?

Al momento non si può dire che la Juventus non abbia problemi. L’inizio di stagione è comunque positivo nonostante quattro pareggi in sette sfide di campionato, ma nell’ultima settimana diverse cause avverse, per usare un eufemismo, si sono date appuntamento alla Continassa.

Il problema infortuni sta diventando serio. Con Gleison Bremer già perso per l’intera stagione e con Teun Koopmeiners che rischia un mese di stop, i prossimi impegni di campionato, Lazio ed Inter, e di Champions League, Stoccarda, preoccupano non poco Thiago Motta. E se il tecnico italo brasiliano ha i suoi pensieri, il direttore tecnico Cristiano Giuntoli ha i suoi. Il mercato di gennaio appare lontanissimo, eppure non è così. La sostituzione di Bremer e di Milik, che non tornerà prima di febbraio-marzo, impongono scelte oculate ed immediate. E poi alla voce ‘cose da fare’ Cristiano Giuntoli ha al primo posto, scritto a caratteri cubitali una sola urgenza: Dusan Vlahovic.

Addio Vlahovic. Due attaccanti al posto di uno

Dusan Vlahovic, classe 2000, con scadenza di contratto 30 giugno 2026. Stipendio percepito in questa stagione: 10 milioni di euro netti, che arriveranno a 12 netti nella prossima. Cifre che la nuova Juventus di John Elkann non può, e non vuole, più sostenere.

Il prolungamento del contratto dell’attaccante serbo, con conseguente spalmatura dell’ingaggio in più anni, è la sola strada percorribile per la Juventus. Sulla questione Juventus-Vlahovic Guido Tolomei ha riportato le ultime novità. L’argomento verte sull’ipotesi di mancato rinnovo del numero nove della Juventus. Quali le possibili alternative al classe 2000? Per Gudo Tolomei: “L’eventuale trattativa con David a parametro zero non prescinderebbe un altro colpo importante davanti“. E qui la fantasia del tifoso bianconero si può sbizzarrire. Partono i consigli per gli acquisti, con il 21enne attaccante del Lipsia, Benjamin Sesko che vince per distacco. Gravi infortuni, infortuni più lievi, squalificati ed in più una preoccupazione enorme chiamata Dusan Vlahovic.

