Al Milan con lo sconto, dietrofront Roma: affare a cifra tonda

Le sue ultime apparizioni tutt’altro che appariscenti ne hanno ridimensionato la valutazione complessiva: così il Milan fa saltare il banco

Nonostante le tante indiscrezioni circolate anche negli ultimi giorni relativi a presunti affari ancora in essere non abbiano ancora assunto i contorni di trattative concrete, la girandola mediatica è già partita. L’inizio di stagione – infatti – sta portando in dote indicazioni importanti che gli addetti ai lavori avranno il compito di capitalizzare, in un senso o nell’altro.

Ne sa qualcosa la Roma, con Ghisolfi che ha già cominciato a scandagliare il terreno alla ricerca di soluzioni interessanti con cui puntellare l’organico. Uno dei temi che – direttamente o indirettamente – accenderà le luci dei riflettori, riguarderà le corsie esterne. Oltre alla ricerca di un vice Dovbyk, infatti, i giallorossi vorrebbero puntare forte sull’acquisto di un altro esterno in grado di inserirsi al meglio nello scacchiere tattico di Ivan Juric. Da qui le nuove voci riguardanti il futuro di Jérémie Boga, nome mai depennato dalla lista dei desideri di Ghisolfi. Fino a qualche mese fa, inoltre, alla Roma era stato accostato con una certa insistenza anche Johnny Cardoso, jolly del Real Betis per il quale in tempi e in modi diversi il club capitolino ha effettuato dei sondaggi esplorativi.

Calciomercato Roma, c’è la fila per Cardoso: le ultime

Sebbene il Tottenham sia riuscito a strappare una sorta di diritto di ‘prelazione’ fissando la valutazione di Cardoso a circa 25 milioni di euro, la strada che separa gli Spurs al gioiellino statunitense potrebbe non essere banale.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, infatti, sulle tracce di Cardoso ci sarebbe sempre quel Milan che in tempi e in modi diversi aveva già effettuato dei sondaggi esplorativi per l’ex Internacional. In ottica estiva, i rossoneri non vogliono farsi trovare impreparati e intendono puntare forte sul nativo di New Jersey, il cui prezzo oscilla ora tra i 20 e i 25 milioni di euro. Tuttavia, occhio alle sorprese. Anche Fiorentina e Galatasaray, infatti, hanno inserito il classe ‘2001 nei rispettivi dossier e potrebbero effettuare mosse concrete per far saltare il banco, con il Real Betis che a quel punto sarebbe chiamato ad individuare un erede di Cardoso. Le prossime settimane, dunque, potrebbero già risultare decisive.