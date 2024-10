Colpo di scena Dybala: ha detto sì al clamoroso ritorno

Con l’interruzione dei campionati, gli spifferi e le indiscrezioni sui nuovi possibili affari di mercato continuano a tenere banco. L’ultima ‘bomba’ riguarda Paulo Dybala

Al centro di un’estate che definire movimentata sarebbe solo un eufemismo, Paulo Dybala è attualmente sulla via del recupero. Il rientro in gruppo del numero 21 – che sta smaltendo le noie fisiche che si trascinava da diversi giorni – è previsto per l’inizio della prossima settimana. Tuttavia, sono le voci riguardanti il suo futuro a prendersi le luci della ribalta.

Legato alla Roma da un contratto in scadenza nel 2025 che si rinnoverà automaticamente nel caso in cui scattassero determinate condizioni, negli ultimi giorni Dybala è stato accostato con una certa insistenza al Galatasaray. Soprattutto dalla Turchia hanno rilanciato questo tipo di indiscrezione che, però, allo stato attuale della situazione non ha palesato particolari conferme. Concentrato sul prosieguo di una stagione molto importante per la sua carriera, la ‘Joya’ ha messo la Roma in cima alla lista delle sue priorità, senza se e senza ma. Tuttavia, dall’Argentina rincarano la dose e ipotizzano uno scenario altamente suggestivo.

Calciomercato Roma, dall’Argentina: il Boca Juniors pensa al doppio colpo Paredes-Dybala

Secondo quanto riferito dal portale argentino ambito.com, in procinto di diventare il nuovo allenatore del Boca Juniors, Fernando Gago avrebbe espressamente richiesto Paulo Dybala come punta di diamante del nuovo attacco degli Xeneizes.

Stando alla fonte sopra citata, l’attuale numero 21 della Roma sarebbe interessato a ritornare in Argentina e a vestire la maglia del Boca Juniors dove potrebbe continuare a giocare con Leandro Paredes. Sempre più ai margini del progetto tecnico di Juric, infatti, l’ex centrocampista di Juventus e Psg non ha mai nascosto il suo desiderio di ritornare ad indossare la casacca gialloblu del Boca. A tal proposito, Gago starebbe spingendo per questo tipo di soluzione in modo tale da costruire un organico di qualità, esperienza e tecnica. Ragion per cui il Boca Juniors avrebbe avviato sotto traccia dei contatti esplorativi per riuscire a mettere le mani sui due calciatori della Roma nell’estate 2025. Il club argentino, intanto, ha cominciato la sua opera di persuasione per provare a far saltare il banco e creare i presupposti per il doppio clamoroso ritorno di Paredes e Dybala in Argentina: staremo a vedere se questo tipo di indiscrezione calamiterà sviluppi concreti nel corso delle prossime settimane.