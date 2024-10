Dybala coi soldi di Osimhen: si chiude a gennaio

Il futuro di Paulo Dybala torna ad accendere gli scenari del calciomercato in uscita in casa Roma. Affare improvviso con il bomber e attaccante argentino nel mirino per raccogliere la pesante eredità di Osimhen.

Dopo un’estate vissuta da grande protagonista la partenza di stagione per Paulo Dybala e la Roma è stata al di sotto delle aspettative. La terza annata in giallorossa è partita in salita per l’attaccante argentino, che fin qui ha realizzato solo una rete su calcio di rigore. Non sono mancati poi nuovi problemi fisici per l’ex Juventus, costretto a saltare l’ultima gara dei giallorossi prima della sosta per un fastidio muscolare. L’attaccante ha perso anche gli impegni con l’Argentina di Scaloni e sta continuando le terapie a Trigoria per tentare il recupero contro l’Inter. Ma il futuro della Joya torna un argomento di stretta attualità in vista della sessione di calciomercato invernale, con l’intreccio a sorpresa con Victor Osimhen in Turchia.

Dopo esser stato ad un passo dall’addio alla Roma, Paulo Dybala ha annunciato pubblicamente la sua permanenza in giallorosso alla fine di agosto. L’attaccante argentino era vicinissimo allo sbarco in Arabia Saudita, prima della frenata decisiva nella trattativa. Il suo impatto fin qui è stato al di sotto delle aspettative e riflette la partenza in salita della Roma in questa complicata stagione. La finestra di calciomercato invernale può vedere a sorpresa un intreccio bollente con protagonisti l’attaccante argentino e Victor Osimhen.

Calciomercato Roma, Dybala ‘erede’ di Osimhen: le manovre del Galatasaray

Il cartellino del bomber nigeriano è di proprietà del Napoli, che lo ha girato in prestito al Galatasaray. La squadra turca sembra intenzionata a rompere gli indugi a gennaio per confermare definitivamente l’attaccante dalla squadra partenopea. Non sarà facile però accontentare le richieste della società campana, che ha fissato a 75 milioni di euro la clausola per l’addio definitivo al centravanti.

Secondo quanto scrive il sito Hurriyet.com.tr, se il Galatasaray dovesse perdere Osimhen a gennaio punterebbe tutto su Paulo Dybala. Sulle tracce del nigeriano ci sono Arsenal e Chelsea ed i turchi potrebbero spostare il tesoretto da investire per il centravanti del Napoli sull’operazione Paulo Dybala a gennaio.