Esonero Juric, indizio bollente: lo hanno già tagliato

La Roma giocherà la settimana prossima contro l’Inter, gara che potrebbe essere decisiva anche per il futuro dello stesso Ivan Juric.

Dopo la sosta del campionato, la Roma di Ivan Juric ha subito di fronte a sé una gara molto difficile. I giallorossi, infatti, ospiteranno allo Stadio Olimpico l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica.

La Roma, ovviamente, parte sfavorita per questa gara, ma dovrà assolutamente cercare di fare di tutto per totalizzare dei punti. Dopo il pari rimediato contro il Monza di Alessandro Nesta, di fatto, il team capitolino è scivolato di nuovo in classifica. Basti pensare che ora è al nono posto con tre punti di svantaggio dalla Lazio quarta.

Il team romanista, dunque, non può permettersi di perdere ulteriore terreno dall’ultimo posto che porta alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League’ Qualificarsi alla massima competizione europea, di fatto, è il vero obiettivo della Roma di quest’anno. Tuttavia, proprio in queste ore, bisogna registrare dei dati ufficiali che possono far preoccupare lo stesso Ivan Juric.

Roma, l’esonero di Ivan Juric è quotato solamente a 2.00: il dato

Secondo le quote della ‘SNAI’, di fatto, l’esonero del tecnico croato non è assolutamente un’ipotesi da scartare, anzi. La possibile decisione dei Friedkin di cambiare ancora allenatore è infatti solamente quotata a 2.00.

Basti pensare che, al netto di Alessandro Nesta, solo tre allenatori della nostra Serie A hanno una quota di esonero inferiore ad Ivan Juric: Di Francesco del Venezia (1.33), Paulo Fonseca del Milan (1.40) ed Alberto Gilardino del Genoa (1.50). Ricordiamo anche che, proprio prima della sfida col Monza, erano circolate delle indiscrezioni di un possibile esonero del tecnico croato in caso di ko contro il team brianzolo.