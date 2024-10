Infortunio Dybala e non solo, doppia assenza confermata: last minute Roma

Infortunio Dybala e non solo: doppia assenza confermata anche in queste ore. Last-minute da Trigoria. Ecco cosa è successo questa mattina

Anche questa mattina la Roma si è allenata a Trigoria agli ordini di Ivan Juric. E ci sono, come sappiamo, molti elementi della primavera visto che sono quindici i calciatori che sono in giro con le varie nazionali.

Detto di Pellegrini, che è tornato ieri al Fulvio Bernardini perché dopo il rosso preso contro il Belgio sarà squalificato per la sfida di lunedì sera contro Israele, dalle immagini che il club capitolino ha pubblicato sul proprio sito non sembrano arrivare delle buone notizie.

Infortunio Dybala: la Joya ancora fuori

Non si vede Dybala tra quelli che si sono allenati. Così come non si vede nemmeno El Shaarawy: il primo comunque, come sappiamo, visto che dagli esami che ha fatto non sono venuti fuori problemi particolari, ha qualche possibilità, sicuramente, di scendere in campo contro l’Inter alla ripresa. Per il Faraone, invece, è assai più complicato dopo il problema muscolare che ha accusato nella gara contro il Monza prima della sosta.

E se due giorni fa, infine, Enzo Le Fée aveva tolto il tutore dal ginocchio destro, anche oggi, così come ieri, il francese ha lavorato con il resto dei compagni con il supporto. Si spera, per lui, e per Juric, che lo stesso possa tornare a disposizione per la sfida contro i campioni d’Italia dell’Inter in programma il 20 ottobre all’Olimpico.