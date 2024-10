Pellegrini, rottura con il club e addio Roma

Rinnovo al ribasso o addio: la Roma detta le regola di quello che potrebbe essere un nuovo accordo. Ecco le indiscrezioni attorno al capitano giallorosso

Ma dove è finito il vero Pellegrini? Questa è la domanda che stamattina si fa il Corriere dello Sport in edicola. Un giocatore assolutamente diverso da quello che, per esempio, abbiamo visto nella prima stagione con José Mourinho.

L’espulsione contro il Belgio, indossando la maglia azzurra, con fischi annessi da parte delle tribune – ma andando a rivedere l’azione, Lorenzo ha dovuto commettere quel fallo per coprire un errore di Bastoni – ha forse ingigantito un problema. Lui ieri mattina era di nuovo a Trigoria, ad allenarsi con i propri compagni di squadra. Ma adesso, con il contratto in scadenza nel 2026, la situazione potrebbe cambiare. Sempre secondo il giornale in edicola questa mattina, non è incedibile.

Calciomercato Roma, la situazione Pellegrini

Un rinnovo a sei milioni di euro all’anno firmato nel 2021 dopo un lungo tira e molla con la società. E a queste cifre, viene specificato, un prolungamento appare difficile. Qualora le parti si dovessero sedere a tavolino per parlare di questa situazione, si partirebbe da cifre inferiori. Sempre se si discuterà.

In tutto questo non ha nemmeno aiutato, a quanto pare, l’esonero di De Rossi: da quel momento, viene messo nero su bianco, i rapporti tra Pellegrini e la società sarebbero tesi, rispetto a quello che si potrebbe pensare con un giocatore che indossa la fascia da capitano. Insomma, il futuro di Lorenzo dentro la Roma è tutt’altro che sicuro, tutt’altro che scritto, tutt’altro che deciso. Si parlerà, si valuteranno tutte le situazioni, si capirà anche quale sarà il rapporto con una tifoseria che lo fischia spesso, per non dire sempre. Un addio, quindi, non è del tutto da escludere.