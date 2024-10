Roma e Juventus, l’ultimo regalo fa impazzire i tifosi

Roma e Juventus come ai vecchi tempi. Sembrano tornati gli anni ’80, quando giallorossi e bianconeri dominavano il campionato di Serie A.

Dall’ormai lontano 2011, anno della sua inaugurazione, l’Allianz Stadium ha indossato millanta volte l’abito della festa. I colori sono il bianco ed il nero, ma non solo il bianco ed il nero.

Anche in questa stagione, la prima della Juventus di Thiago Motta, il fortino bianconero ha sempre regalato il colpo d’occhio più bello, anche se non sempre è bastato alla formazione bianconera per ottenere l’intera posta in palio. Il campionato di Serie A è attualmente fermo per dare il dovuto spazio alle nazionali. Eppure domenica 13 ottobre l’Allianz Stadium indosserà, ancora una volta, l’abito della festa. Se possibile ancora più bello dei numerosi precedenti.

Perché l’appuntamento è straordinariamente importante, significativo ed ‘unico’.

Roma e Juventus. L’Allianz Stadium s’infiamma

Sono passati cinque anni da quando ‘il tutto esaurito’ dell’impianto torinese ha accolto Juventus-Fiorentina Women. Domenica pomeriggio, orario d’inizio alle ore 15,30, sarà la volta di Juventus-Roma Women, la sfida più importante dell’anno.

Sul parto sabaudo si sfideranno, infatti, le due regine assolute del calcio femminile italiano. La Roma, che ha trionfato nelle ultime due stagioni, e la Juventus che aveva inanellato cinque di trionfi consecutivi. Una gara spettacolo che si tramuterà anche in uno spettacolo televisivo. Come ci fa sapere corriredellosport.it, la sfida dell’Allianz Stadium potrà essere seguita in tv in ben 110 Paesi in tutto il mondo. Il pubblico italiano potrà seguire le gesta tecniche delle campionesse in bianconero ed in giallorosso su Rai 2 e in streaming su Dazn e Rai Play, a partire dalle ore 15.30. Un’intera formazione di telecamere, 11, tutte puntate sulle campionesse in campo, con una ‘fuoriclasse’: la ‘Robycam‘, che garantirà una prospettiva avveniristica dall’alto”, come riportato da roma.corriere.it. Le parole della presidente della Divisione Serie A Femminile Professionistica della Figc, Federica Cappelletti, vedova dell’indimenticabile Paolo Rossi, danno il segno preciso dell’importanza della grande sfida di Torino: “Sarà una giornata straordinaria per tutto il movimento. Juventus-Roma all’Allianz Stadium è l’occasione per mostrare ancora una volta al mondo il nostro prodotto, con la sfida tra due club che hanno scritto la storia della Serie A femminile”.