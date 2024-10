Roma o Milan per lo Scudetto, Cafu non dimentica il suo passato

Roma o Milan per lo Scudetto, Cafu non dimentica un passato a tinte giallorosse e rossonere. C’è l’annuncio.

Marcos Cafu, leggendario terzino brasiliano, è una delle figure del calcio in grado di aver lasciato un segno indelebile sia alla Roma che al Milan. La sua carriera in Italia iniziò con la maglia giallorossa, dove giocò dal 1997 al 2003, contribuendo in modo significativo alla vittoria dello scudetto nel 2001, un titolo che mancava alla Roma da 18 anni.

Cafu, noto per la sua velocità, resistenza e capacità di attaccare senza mai trascurare i compiti difensivi, divenne subito un idolo dei tifosi capitolini, guadagnandosi il soprannome di “Pendolino” per il suo instancabile lavoro sulla fascia destr. Passato ai rossoneri nel 2003, continuò a collezionare successi anche a Milano. In Lombardia, ha aggiunto al suo palmarès una Champions League nel 2007, diventando così uno dei pochi giocatori ad aver vinto sia il massimo trofeo europeo per club che la Coppa del Mondo con la propria nazionale.

Roma e Milan per lo scudetto, Cafu non ha dubbi

In una recente intervista esclusiva, Cafu ha riflettuto sul suo passato, esprimendo grande affetto per entrambe le squadre. “Ho bei ricordi sia con la Roma che con il Milan. Mi hanno dato tanto, e sono orgoglioso di aver vissuto belle stagioni con entrambi. Ho vissuto sei anni alla Roma e cinque al Milan”.

“Spero possano andare avanti in campionato e vincere lo scudetto”, ha dichiarato. L’ex difensore ha inoltre auspicato che entrambe le squadre possano vivere una grande stagione, sottolineando il suo legame profondo con entrambe le tifoserie. Cafu, con oltre 140 presenze per il Brasile e un’incredibile carriera tra Italia e Brasile, rimane una figura simbolica del calcio mondiale, ricordato per la sua professionalità, leadership e dedizione al gioco.

Nella medesima sede, queste le altre parole da lui spese: “In Serie A spero sempre che una tra Roma o Milan vinca lo scudetto. Emerson Royal può trovare la Nazionale brasiliana, se non fosse un giocatore bravissimo, non giocherebbe col Milan. Deve trovare la strada giusta col Milan per tornare in Nazionale”.