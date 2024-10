Calciomercato Roma, nuovo colpo alla Ndicka

Calciomercato Roma. Non vi sono soste per le nazionali che tengano dal momento che è sempre il mercato a fare la voce grossa. E a lanciare notizie.

Dopo le prime sette giornate di campionato non soltanto la critica esercita il suo naturale ruolo. In tutte le società, infatti, la pausa per le nazionali rappresenta sempre un momento per fare il punto della situazione. Il primo vero dall’inizio della stagione agonistica.

E in ciascuna società si analizzano velocemente, e con il sorriso sulle labbra, gli aspetti positivi, quelli che non abbisognano di ulteriori migliorie e ci si sofferma, invece, con ben altra espressione del volto, sulle note dolenti. I punti critici si frantumano alla ricerca delle vere cause. Il più delle volte, standoci ‘la comodità’ di attribuire quasi la totale responsabilità di ciò che non funziona al tecnico, queste analisi si rivelano superficiali ed inconcludenti. Il mercato, in ultima analisi, è sempre a disposizione per offrire il suo contributo, sempre che la società in questione abbia contributi da offrire.

In questo caso partono nuove analisi e valutazioni in attesa della nuova finestra di mercato.

Calciomercato Roma. Un altro parametro zero

L’autunno è appena arrivato ma la finestra di mercato ‘invernale’ già bussa alla porta di diverse società italiane. Pronte ad entrare in campo e a sfidarsi in lotte intestine.

L’insider di mercato, Ekrem Konur, ci fornisce un assist invitante in tal senso. “Abdel Abqar, il talentuoso difensore dell’Alavés nella Liga spagnola, ha attirato l’attenzione di molti club europei“. Napoli, AS Roma, Valencia CF e Siviglia FC sono sul il 24enne difensore marocchino pronte a sfidarsi per acquisirlo a parametro zero dal momento che il contratto che lo lega all’Alavés scadrà il prossimo 30 giugno. Anche la Roma continua ad essere inserita in questa caccia al difensore marocchino. In assoluto non si tratta di una novità dal momento che AsRomaLive.it ha già toccato l’argomento in precedenza. L’affare Abdel Abqar richiama a gran voce l’arrivo nella capitale a parametro zero, sempre sponda giallorossa, del difensore Obite Evan Ndicka, anche lui arrivato a Roma da svincolato.

Anche il futuro del difensore Abdel Abqar sarà nella capitale?