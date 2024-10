Dal Napoli alla Roma: colpo di scena e firma gratis

In casa Roma, dopo il pareggio di ieri contro il Monza, bisogna registrare una novità importante di calciomercato.

Dopo aver perso giovedì scorso in Europa League contro gli svedesi dell’Elfsborg, la Roma di Ivan Juric ha compiuto un mezzo passo falso anche in campionato. Nella giornata di ieri, infatti, il team capitolino non è andato l’1-1 contro il Monza.

La Roma era anche riuscita a passare in vantaggio con il solito Artem Dovbyk, ma poi si è fatta raggiungere dal gol realizzato da Dany Mota. Tuttavia, la squadra agli ordini di Ivan Juric può sicuramente rammaricarsi sia per le occasioni avute che per l’incredibile errore dell’arbitro La Penna di non concedere un rigore netto su Baldanzi.

Lo stesso Florent Ghisolfi ha mostrato tutta la sua rabbia a fine partita per questo grosso errore arbitrale. Con questo pareggio, dunque, la Roma è scivolata al nono posto con tre punti di svantaggio dalla Lazio quarta. I giallorossi, quindi, torneranno in campo contro l’Inter tra due settimane, ma prima bisogna registrare delle novità di calciomercato.

Roma, giallorossi e Napoli su Abdel Abqar del Deportivo Alaves: le ultime

Come quanto scritto sul proprio profilo ufficiale di ‘X’ da ‘Ekrem Konur’, giornalista e tra i massimi esperti di mercato, la Roma ed il Napoli sono infatti tra i club interessati ad Abdel Abqar dell’Alaves. Oltre a queste due squadre italiane, però, sul difensore centrale ci sono anche il Siviglia ed il Valencia.

L’intenzione di queste squadre, di fatto,è quella di prendere Abdel Abqar da giocatore svincolato, visto che il suo contratto con l’Alaves scadrà il prossimo 30 giugno. Nelle prossime settimane, dunque, ci saranno sicuramente novità sul futuro del calciatore del team basco.