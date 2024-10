Dalla Juve alla Roma, ritorno di fiamma da 30 milioni

Calciomercato Roma, 30 milioni e ritorno di fiamma in Serie A. Juventus e Atalanta avvisate, ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nell’ultimo mese, la Roma è stata sotto i riflettori soprattutto per i cambiamenti societari, come le dimissioni dell’amministratrice delegata Lina Souloukou e l’esonero di Daniele De Rossi. L’approdo di Juric e i risultati non sempre affascinanti da parte di Dybala e colleghi non hanno certamente rasserenato le acque o disteso in modo definitivo il rapporto con una piazza che ha iniziato a non apprezzare diverse delle recenti scelte dei Friedkin.

L’obiettivo, ad ogni modo, resta quello di un accesso alla prossima Champions League, per raggiungere il quale risulta fondamentale dare continuità a risultati e prestazioni che, dopo l’arrivo di Juric, si sono palesati solamente in modo alterno.

Intanto, le voci di mercato non rientrano nemmeno in una parentesi delicata come quella corrente, stimolando attese e interessi sia sul fronte delle uscite che delle entrate. Se dal primo punto di vista la questione più chiacchierata resta quella di Nicola Zalewski, occhio a non sottovalutare opportunità e nomi già noti al mondo giallorosso.

Calciomercato Roma, 30 milioni e Serie A folle per Zhegrova

Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Edon Zhegrova, esterno offensivo del Lille, protagonista di un inizio di stagione scintillante. Con tre gol in cinque partite di Ligue 1 e una prestazione da urlo contro il Real Madrid in Champions League, dove è stato decisivo nella vittoria per 1-0, il giocatore kosovaro si è imposto tra i talenti emergenti del panorama calcistico europeo.

Durante la scorsa finestra di calciomercato, Zhegrova era stato seguito da diversi club italiani, tra cui la Juventus. Tuttavia, l’arrivo di Nico González e Francisco Conceição ha frenato l’interesse bianconero e di uno Giuntoli che si è rivelato un suo profondo estimatore.

La Roma, invece, ha mantenuto viva la sua attenzione sul giocatore, considerandolo un potenziale rinforzo per il prossimo anno. Il Lille, che aveva già rifiutato diverse offerte quest’estate, dovrà probabilmente affrontare nuovi assalti nella sessione invernale, dato che il contratto di Zhegrova scade nel 2026 e la sua valutazione è stimata intorno ai 30 milioni di euro. Lo riferisce Calciomercato.com, che ricorda altresì come il giocatore era stato accostato ai giallorossi già in estate.