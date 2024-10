Diavoleria senza appello: retromarcia Roma, blitz a doppia cifra

Diavoleria senza appello. Il mercato è sempre presente, ancor più durante la pausa dedicata alle nazionali. E la Roma potrebbe avere problemi.

La Premier League l’aspetta da troppo tempo. Il Manchester United è un club storico del campionato inglese ma è da tempo che manca l’obiettivo più prestigioso. Ogni anno investimenti importanti che non portano alla meta sperata.

Il Manchester United sembra l’esempio migliore di come il denaro, e lo spendere in maniera non razionale, non assicuri i migliori risultati. Ed infatti anche l’inizio della stagione in corso non sta affatto soddisfacendo la proprietà di cui fa anche parte, come azionista di minoranza, l’uomo più ricco del Regno Unito, Sir Jim Ratcliffe un imprenditore britannico proprietario dell’azienda chimica Ineos. I media d’oltre Manica parlano con sempre maggiore insistenza della possibilità che i Red Devils decidano a breve di esonerare il tecnico olandese Erik ten-Hag.

Con sempre maggiore insistenza, però, si parla anche di un nuovo intervento sul mercato dei Red Devils.

Diavoleria senza appello. Va al Manchester United

E se l’ipotesi di esonero del tecnico olandese Erik ten Hag rimane sempre sul tavolo, soprattutto se i risultati continueranno ad essere al di sotto delle aspettative, il club inglese pensa anche al mercato di gennaio.

La finestra di gennaio può portare al Manchester United uno dei protagonisti dell’ultima Copa America: Richard Ríos. Classe 2000, il centrocampista colombiano del Palmeiras è la prima scelta dei Red Devils per la zona mediana. Prospetto cui anche la Roma e Florent Ghisolfi avevano fatto un pensierino. Al momento, però, la società giallorossa ha gli slot per gli extracomunitari occupati. Se ne riparlerà, eventualmente, la prossima estate. Come ci fa sapere masfichajes.com il Palmeiras non intende cedere il suo centrocampista. Ma tutto ha un prezzo. Anche Richard Rios. Il centrocampista approderà al Manchester United se il club inglese, giocando d’anticipo, sarà disposto a versare la somma di 20 milioni di euro. Vincere il titolo brasiliano è obiettivo dichiarato del Palmeiras ma 20 milioni di euro per Richard Rios non si possono rifiutare.

