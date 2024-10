Errori arbitrali contro la Roma, big match infuocato: “Meritiamo rispetto”

Proseguono senza soluzione di continuità le polemiche in merito alla conduzione delle gare da parte degli arbitri.

Il tema della controversa gestione arbitrale perpetrata sui campi della penisola nel corso delle prime giornate di Serie A ha certamente monopolizzato l’attenzione e le polemiche consumatosi sui social di recente.

Dapprima il rigore non concesso alla Roma in occasione del confronto con il Monza (uno step on foot seguito da un chiaro contatto tra Baldanzi e un difensore biancorosso, registrato come un contatto irregolare dalla gran parte degli ex arbitri espressosi sulla questione) e poi, poche decine di minuti dopo, l’assegnazione di ben tre rigori (alcuni a dir poco dubbi) nel match tra Fiorentina e Milan, ha contribuito a far esplodere definitamente un malcontento presente sostanzialmente dal momento in cui il VAR ha fatto la sua comparsa nella massima lega italiana.

Il tutto senza neanche considerare l’altro plateale episodio in cui l’AS Roma è stata penalizzata a causa di una svista prima dell’arbitro (legittima) e poi del VAR (inspiegabile): si fa riferimento al contatto tra De Winter e Dybala nell’ultima partita da allenatore della Roma di Daniele De Rossi. Ora giugno nuove perentorie dichiarazioni da uno dei principali protagonisti giallorossi.

Nuovo scandalo arbitrale a sfavore della Roma: “i gol sono irregolari”

Nel corso del match andato in onda oggi tra Juventus Women e Roma, vi sono stati i presupposti per alimentare ulteriormente le polemiche sull’operato degli arbitri.

Le giallorosse hanno perso per 2 a 1 in casa delle bianconere, ma, secondo quanto affermato da mister Spugna, entrambi i gol della Vecchia Signora sarebbero scaturiti da episodi in cui la squadra arbitrale non ha compiuto un lavoro impeccabile: “Primo tempo la Juve ha fatto una grande gara. Meritava il vantaggio. Il problema che nasce da un gol irregolare: fallo su DiGuglielmo e Bonansea in fuorigioco: il guardalinee non fa il proprio mestiere. Il secondo è fuorigioco. Meritiamo rispetto”.