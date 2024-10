Friedkin-PIF: duello all’ultimo stadio per la Roma

Friedkin-PIF: duello all’ultimo stadio. Ci attendono settimane, forse giorni, in cui il destino della società giallorossa potrebbe mutare repentinamente.

Lo spazio dedicato alle nazionali lascia modo e maniera di riflettere con un po’ più di tranquillità sulle cose da fare subito, a medio ed anche a lungo termine.

In casa Roma sembra che tutto si concentri sul ‘qui ed ora’ che potrebbe offrire sorprese inaspettate. La Roma di Ivan Juric prosegue il suo cammino tra difficoltà e voci di un possibile ritorno di Daniele De Rossi. In questo momento il pensiero della Roma giallorosa è, però, rivolto tutto verso la proprietà americana. Un momento delicato per l’intero ‘mondo Roma’, per la sua prima squadra e per una proprietà che sembra in altre faccende affaccendata. L’acquisto dell’Everton da parte del Gruppo Friedkin di certo non tranquillizza il popolo della Roma. Quanto conti ancora la società giallorossa per la famiglia americana è ciò che in tanti iniziano a domandarsi. La risposta potrebbe arrivare a breve, magari da un posto distante dalla captale.

E non è detto che sia una brutta notizia…

Friedkin-PIF: duello all’ultimo stadio. Gli arabi arrivano prima

Roma, capitale d’Italia e di un paese che più di altri ha scritto pagine indelebili della storia del calcio. La Roma è parte pulsante di questa storia e nel mondo c’è chi la segue e la ‘brama’ da tempo.

Oggisport ha lanciato una notizia che sembra preannunciare un cambiamento epocale. La famiglia Friedkin potrebbe, infatti, decidere di cedere la società. La “possibile cessione di cui tanto si parla potrebbe arrivare già nelle prossime settimane per essere poi ufficializzata nel mese di gennaio. Il possibile acquirente? Il fondo PIF“. PIF, acronimo di Public Investment Fund, è fondo dell’Arabia Saudita, con un patrimonio stimato attorno ai 700 miliardi di dollari, che vuole investire non soltanto nella Roma ma far crescere anche la città di Roma. Farla crescere anche attraverso lo stadio di proprietà della società giallorossa. Secondo quanto risulta ad Oggisport il fondo saudita, osservando da lontano, ma con molta attenzione, i continui ritardi della proprietà americana riguardo la consegna del progetto del nuovo stadio della Roma, ne ha già pronto uno proprio da mettere sul tavolo.

E se i Friedkin sono pronti a sbarcare in Premier League con l’Everton, gli arabi sono pronti a conquistare la capitale. Sponda Roma.