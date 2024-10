Juventus-Roma, la solita storia: gli errori arbitrali sono clamorosi

Juventus-Roma, all’Allianz vincono le bianconere 2-1. Ma è decisiva, nell’economia del match, la rete di Cantore viziata da un netto fuorigioco

Alla fine ha vinto la Juventus 2-1: reti di Bonansea e Cantore nel primo tempo, inutile quello di Glionna nella ripresa, in pieno recupero. Le giallorosse solamente nel finale hanno cercato di riprendere una partita che si era messa male sin da subito. Il palo di Giugliano e l’errore clamoroso di Linari potevano dare un senso diverso. Ma le bianconere, per quello visto in campo, non hanno rubato nulla.

Certo, nell’economia della partita pesa, e anche in maniera pesante, l’errore del secondo assistente Marchese nell’occasione del secondo gol delle padrone di casa. Sul cross di Thomas, Girelli che colpisce il pallone facendo compiere la parata a Ceasar (sulla respinta segna Cantore) è in fuorigioco netto. L’assistente è anche posizionato bene e non si capisce come non possa vederlo. Eppure il gol viene convalidato.