Juve sotto i riflettori in Serie A anche in ottica calciomercato. La stagione della squadra di Thiago Motta non ha ancora conosciuto sconfitte, mentre Giuntoli si allontana dal bomber a gennaio.

Il cammino della Juve di Thiago Motta ripartirà dalla sfida interna alla Lazio, in programma tra sei giorni a Torino. La pausa per le Nazionali di ottobre fornisce importanti spunti di riflessione anche in vista del calciomercato invernale in casa bianconera. Cristiano Giuntoli sembra pronto a rompere gli indugi per piazzare un doppio colpo in entrata a stretto giro di posta. Da un lato c’è da ovviare alla lunga assenza di Gleison Bremer, fresco di operazione al ginocchio, dall’altro si cercano rinforzi in attacco, dove il solo centravanti puro a disposizione di Thiago Motta è Dusan Vlahovic.

La squadra bianconera non ha ancora a disposizione Arek Milik, con l’ex Napoli ancora ai box dopo l’infortunio arrivato all’Europeo. Ecco perché oltre al colpo in difesa la squadra bianconera è accostata in queste ore a diverse piste low cost per il ruolo di centravanti. Se in Premier League si accendono le opzioni Calvert-Lewin e Beto, entrambi in forza all’Everton che sta per passare di mano ai Friedkin, in Francia è da tempo una suggestione per Giuntoli il profilo di Jonathan David.

Calciomercato Juve, David sempre più lontano da Motta: indizio in quota

Il centravanti canadese continua a fare registrare numeri impressionanti in carriera, ed ha il contratto in scadenza il prossimo giugno con il Lille. In cinque stagioni l’attaccante ha collezionato la bellezza di 92 reti in 196 incontri con la squadra transalpina e la sua situazione contrattuale ha acceso le sirene del calciomercato in giro per l’Europa.

Anche la Juve è stata accostata da tempo al cartellino del classe 2000, ma secondo gli ultimi indizi dei bookmakers la pista bianconera è vicina al tramonto per Jonathan David. Il portale Sisal quota a 20 il passaggio del canadese alla corte di Thiago Motta, una cifra decisamente alta che vede Cristiano Giuntoli pronto a viare su nuovi obiettivi offensivi in vista della sessione di calcoomercato invernale.