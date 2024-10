Friedkin gelati: firma low cost con la Juventus

La Juventus prepara una doccia gelata per la presidenza Friedkin in vista della sessione invernale di calciomercato. I bianconeri a caccia della firma low cost per Thiago Motta a gennaio.

La sosta per le Nazionali di ottobre fornisce interessanti spunti di riflessione in ottica calciomercato invernale in Serie A. In particolare la Juventus di Thiago Motta sta iniziando a pianificare i primi colpi in entrata in vista della sessione di gennaio e spunta un intreccio a sorpresa con la famiglia Friedkin. La presidenza statunitense è finita al centro delle critiche per le ultime vicende in casa Roma. L’esonero di Daniele De Rossi ha aperto crepe nel rapporto tra la dirigenza ed il tifo giallorosso. Dopo l’ingaggio di Ivan Juric in panchina e le dimissioni ufficiali dell’ex Ceo, Lina Souloukou, è emerso come i texani siano tornati ad un passo dall’acquisizione dell’Everton in Premier League.

La presidenza statunitense, che oltre alla Roma possiede anche il Cannes in Francia, ha messo le mani sul club di Liverpool in Premier League. L’acquisizione dell’Everton apre nuovi scenari di calciomercato in casa giallorossa, che coinvolgono anche Cristiano Giuntoli in casa Juventus. Il dirigente ex Napoli sta pianificando i primi rinforzi per la sessione invernale, dove si cerca un rinforzo in difesa dopo l’infortunio di Bremer ed un vice Vlahovic in attacco.

Doccia gelata Juve per i Friedkin: affare low cost in Premier League a gennaio

Mentre è emersa la pista Beto in casa Juve, con anche la Roma sulle tracce dell’ex udinese, c’è un altro centravanti dell’Everton accostato alla lista di Giuntoli. Parliamo di Dominic Calvert-Lewin, centravanti britannico classe ’97 in scadenza di contratto con le Toffees.

La punta inglese è finita nei radar di Cristiano Giuntoli in vista di gennaio, come svela l’edizione odierna del ‘Corriere dello Sport’. Oltre al centravanti dell’Everton non si spegne poi la suggestione Jonathan David, anche il centravanti canadese è in scadenza con il Lille, ma la concorrenza potrebbe aprire ad un’asta al rialzo in vista di gennaio.