Roma tradita, Friedkin lo vende alla Juventus

Nuovo intreccio di calciomercato tra Roma e Juve in attacco. Nuova pista per il vice Vlahovic in casa bianconera e tentativo di sorpasso lampo in vista della sessione invernale.

Anche nella scorsa sessione di calciomercato estivo non sono mancati intrecci bollenti tra Roma e Juve. La squadra giallorossa, all’epoca allenata da Daniele De Rossi, nella prima parte della sessione estiva venne accostata con forza al futuro di Federico Chiesa. Alla fine l’esterno figlio d’arte ha firmato con il Liverpool, mentre i giallorossi hanno pescato dalla Torino sponda bianconera un altro attaccante come Matias Soulé. Ora, in vista della sessione di mercato di riparazione, la squadra guidata da Thiago Motta tenta il sorpasso in attacco ai danni dei giallorossi

In vista della sessione di calciomercato invernale spunta un nuovo duello tra la Roma e la Juve. La squadra bianconera deve fare i conti con il nodo infortuni. Oltre ad aver perso Gleison Bremer, operato al ginocchio dopo la lesione del legamento crociato anteriore, Thiago Motta è a caccia di un vice Dusan Vlahovic. Anche Arek Milik è ancora ai box, e non ha collezionato neanche un minuto in questa stagione. Riflettori puntati in Premier League, dove i bianconeri tentano il sorpasso fulmineo ai danni del club giallorosso a gennaio.

Calciomercato Roma, sorpasso Juve per il vice Vlahovic: spunta la pista Beto in Premier

L’ex Udinese Beto, accostato dalla nostra redazione alla lista della Roma in tempi recenti, è in uscita dall’Everton. Il club britannico sta per passare alla famiglia Friedkin, ma la circostanza societaria potrebbe non bastare per il passaggio di Beto a Trigoria come vice Dovbyk a gennaio.

Anche la Juve piomba sul centravanti ex Serie A, come svela l’edizione odierna della ‘Gazzetta dello Sport’. Beto è ai margini dell’Everton in questa stagione ed i bianconeri vorrebbero riportarlo in Serie A a gennaio con la formula del prestito. L’ultima gara della punta classe ’98 con la maglia delle Toffees risale a settembre ed il suo addio al club a gennaio sembra un’ ipotesi sempre più concreta.