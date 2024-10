Fa tutto Friedkin, primo colpo di gennaio per la Roma

C’è urgente bisogno di un colpo per gennaio in casa Roma e l’operazione potrebbe essere condotta dallo stesso presidente Friedkin

Il numero uno della società ha la chance di regalare a Juric un innesto importante per la sua rosa. Questo primo scorcio di stagione ha reso sin troppo chiaro di cosa necessiti la Roma per fare un ulteriore salto in avanti.

Questo inizio di stagione in casa Roma ha mostrato delle lacune piuttosto evidenti all’interno della rosa. Prima Daniele De Rossi e ora Ivan Juric devono fare i conti con alcuni reparti molto ben forniti e altri che non hanno delle seconde linee all’altezza. A dire il vero ci sono dei ruoli, come l’esterno destro, che non prevede nemmeno un nome di livello come titolare, considerando che Celik lo scorso anno non era un inamovibile.

Anche in attacco la situazione non è di certo florida, considerando che il solo Dovbyk non può sobbarcarsi da solo il peso di un intero reparto per un’intera stagione. L’ucraino si è sbloccato contro il Genoa, andando a segno anche con Udinese e Athletic Bilbao. Contro il Venezia la prima battuta d’arresto, forse a causa della stanchezza e anche in Svezia non è entrato nel migliore dei modi in campo nella ripresa.

Con il gioco di De Rossi si era ipotizzato che una possibile opzione alternativa potesse essere Dybala come falso 9, cosa che con Juric non può decollare. Contro l’Elfsborg abbiamo visto all’opera Eldor Shomurodov, desolato e desolante nell’ora abbondante di gioco concessagli dal mister. Quindi serve altro.

La Roma pensa a Beto dell’Everton per gennaio: può essere lui il vice Dovbyk

A gennaio c’è un’operazione che potrebbe prendere corpo per l’attacco giallorosso, un nome perfetto per ricoprire il ruolo di vice Dovbyk. Stiamo parlando di Beto, attaccante portoghese dell’Everton, vecchia conoscenza del calcio italiano con la maglia dell’Udinese. In Serie A fece due ottime stagioni, realizzando in totale 21 gol e mettendosi in mostra per la sua fisicità. Come caratteristiche potrebbe essere un nome corretto per alternarsi con il bomber ucraino, ma resta da capire se il suo rendimento potrà essere più simile a quello italiano che a quello inglese.

La scorsa stagione non ha trovato molto spazio con l’Everton e quest’anno ha collezionato appena 43′ in 6 partite di Premier League, mettendo a segno una sola rete nella gara di League Cup contro il Doncaster. L’acquisizione dei Blues di Liverpool da parte dei Friedkin potrebbe agevolare la trattativa e aprire nuovi scenari di sinergia.

Rimanendo vicini all’ex contesto lavorativo di Juric si potrebbe fare un sondaggio anche per Sanabria del Torino, lanciato in Italia proprio dalla Roma di Sabatini. Trattare con Cairo potrebbe essere però più ostico.