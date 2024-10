Novità dal ritiro dell’Ucraina: Dovbyk assente all’ultimo allenamento

Dall’Ucraina è rimbalzata la notizia dell’assenza di Artem Dovbyk, che non ha preso parte alla rifinitura prima della sfida contro la Repubblica Ceca

Sempre più centrale all’interno dello scacchiere tattico di Ivan Juric, Artem Dovbyk si è letteralmente preso la Roma. Il gigante ucraino, a segno anche contro il Monza con un gol di pregevole fattura, dopo l’iniziale periodo di ambientamento ci ha preso gusto.

Impegnato con la maglia della sua Nazionale, Dovbyk sta continuando a far parlare di sé. O meglio, come riportato dal giornalista Zorya Londonsk su X, l’ex bomber del Girona non ha preso parte all’ultimo allenamento con il quale l’Ucraina sta preparando il prossimo impegno di Nations League contro la Repubblica Ceca. L’attaccante della Roma – dunque – ha saltato la rifinitura, non allenandosi con i compagni. Fino a questo momento non sono trapelati dettagli su eventuali stop di natura fisica; non è da escludere, infatti, che la scelta di non far allenare Dovbyk quest’oggi rientri nell’ottica di una più generale gestione delle forze.

Ricordiamo infatti che il bomber ucraino ha è stato impiegato per 75 minuti nel corso della sfida contro la Georgia, vinta da Dovbyk e compagni per 1-0. Ad ogni modo vi forniremo puntuali ragguagli nel caso in cui dovessero emergere ulteriori novità sui motivi della mancata presenza dell’attaccante della Roma all’allenamento di rifinitura dell’Ucraina.