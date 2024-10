Dovbyk, decisione UFFICIALE: fugato anche l’ultimo dubbio

Dall’Ucraina erano rimbalzate notizie discordanti sulle condizioni di Artem Dovbyk: la presa di posizione fuga ogni dubbio

Protagonista di una prima parte di campionato importante, Artem Dovbyk si è preso letteralmente la Roma. Ecco perché avevano destato non poche preoccupazione in casa giallorossa le notizie rimbalzate dall’Ucraina relative alle condizioni fisiche non ottimali del centravanti giallorosso.

Ci ha pensato Serhij Rebrov a spazzare via tutti i dubbi. Il commissario tecnico dell’Ucraina ha infatti deciso di far partire Dovbyk dall’inizio nella sfida che vedrà l’Ucraina sfidare la Repubblica Ceca. Incontro tutt’altro che banale per il prosieguo in Nations League delle due squadre; motivo per il quale l’Ucraina si affida al suo totem di riferimento, che guiderà il reparto offensivo ‘scordato’ da esterni e trequartisti dinamici come Shaparenko, Stepanenko, Sudakov e Mudryk. Sospiro di sollievo per la Roma: evidentemente Dovbyk ha smaltito il fastidio che gli ha impedito di svolere la rifinitura nella giornata di ieri, riuscendo a ‘strappare’ nuovamente una maglia da titolare.