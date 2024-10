Nuovo portiere per la Roma: firma UFFICIALE

Nuovo portiere per la Roma. Un nuovo ingresso nella formazione dei grandi. Romano, romanista da sempre, ha coronato il suo sogno più grande.

E’ soltanto l’inizio, ma che inizio. Alessio Marcaccini, classe 2008, portiere delle giovanili della Roma ha posto in calce la sua firma sul suo primo contratto da professionista. Soltanto qualche giorno fa il giovanissimo numero uno della Roma aveva cambiato agente affidandosi a Marco Busiello. Notizia resa nota dall’esperto di mercato, Nicolò Schira. Immediati i benefici effetti della scelta.

Cresciuto in casa Roma, Alessio, romano e romanista da sempre, ha appena iniziato il suo percorso ‘da grande’ nella sua squadra del cuore. Facile immaginare la sua gioia espressa, ovviamente, via social. E’ arrivato via Instagram il suo messaggio che è, prima di tutto, un grande atto d’amore per il colori giallorossi: “Orgoglioso e fiero di aver firmato il mio primo contratto da professionista con la mia squadra del cuore….FORZA ROMA“.

Ed un sorriso di un ragazzo di seduci anni diventato…GRANDE.