Roma-Inter, rebus Dybala già risolto: comunicazione arrivata

Ecco le ultime sulle precarie condizioni di Paulo Dybala, il quale era ancora in dubbio in vista del match casalingo contro l’Inter di Simone Inzaghi

Per la Roma di Ivan Juric il match con l’Inter di Simone Inzaghi potrebbe paradossalmente essere l’occasione per riconquistare parte della fiducia smarrita nel corso delle settimane, durante le quali la rabbia per l’esonero di Daniele De Rossi si è sommata ai deludenti risultati collezionati in Europa League e nell’ultima giornata di Serie A (con il pareggio con un Monza in evidente difficoltà).

Difatti, se per una sconfitta nessuno rimarrebbe particolarmente stupito o deluso – a causa delle rinomate qualità della corazzata nerazzurra -, sia nel caso di un pareggio che di una vittoria la gestione di Juric potrebbe conquistare punti tra i vicoli della città eterna.

Vi è tuttavia un elemento che potrebbe definire concretamente la competitività dei capitolini nel match con i nerazzurri, che risponde al nome di Paulo Dybala. Il fantasista argentino è mancato nelle ultime due gare di campionato, generando inevitabilmente un sentimento di particolare nostalgia sia in campo che sugli spalti.

Le attese nei confronti di un Matias Soulé ancora evidentemente impaurito non sono state ancora adeguatamente rispettate – nonostante nel corso della gara con il Monza il giovane argentino abbia iniziato a mostrare a sprazzi quella luccicante creatività che lo scorso anno ne fece il leader tecnico del Frosinone – e, di conseguenza, immaginare di affrontare l’Inter senza la Joya è quantomeno spiacevole.

Dybala torna in gruppo: l’Inter si avvicina

Nel corso delle ultime ore sono giunte novità di rilievo in merito alla condizione fisica di Paulo Dybala. In realtà, se ci fossimo dovuti soffermare sui riultati degli esami strumentali, avremmo considerato Dybala guarito da svariati giorni, ma la sensazione è che mister Juric, colleghi e la stessa Joya non abbiano avuto intenzione di rischiare danni irreparabili.

Ora, a poco meno di una settimana dal match casalingo contro l’Inter, sono emerse nuove certezze. Dybala tornerà da domani ad allenarsi in gruppo, il che fa facilmente intendere che la sua titolarità sia cosa ormai probabile, a meno di ulteriori ricadute.