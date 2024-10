Vice Dovbyk in Serie A: nome choc per la Roma

La Roma ha deciso di prendere un vice Dovbyk può funzionale di Shomurodov: il nome nuovo è già in Serie A e potrebbe sbarcare nella Capitale a gennaio

A Juric manca terribilmente un sostituto del centravanti ucraino, finora sempre utilizzato in tutte le gare ufficiali. Ghisolfi sta lavorando ad un paio di profili in Serie A e uno sembra essere in vantaggio.

In questo avvio di campionato alla Roma stanno mancando terribilmente i gol degli attaccanti. Se si fa eccezione per Dovbyk, arrivato a quota 4 (3 in Serie A e 1 in Europa League), gli altri faticano a mettersi in moto. Dybala ha segnato una sola rete su rigore, contro l’Udinese, El Shaarawy manca all’appello dallo scorso inverno, Shomurodov si è acceso contro l’Empoli, per poi ricadere nel solito anonimato con l’Elfsborg. Le caratteristiche dell’uzbeko, oltre al livello tecnico, non sono della prima punta classica e nel modulo di Juric non vengono esaltate. Lì in mezzo serve qualcuno con presenza fisica, in grado di far salire la squadra e di tenere palla anche spalle alla porta.

Ghisolfi dovrà essere bravo ad individuare un nome prendibile a gennaio, non avendo grande budget a disposizione e utilizzando un po’ di fantasia. Di certo tutta la stagione con questo minutaggio Dovbyk non può sostenerla e qualcosa andrà fatto con urgenza. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Leggo, ci sarebbero diversi nomi in ballo per la Roma.

Djuric come vice Dovbyk: la Roma è vigile sul centravanti del Monza

Il ruolo di vice Dovbyk potrebbe essere affidato a Milan Djuric, il gigante bosniaco che la Roma ha da poco affrontato con il Monza. Il classe ’90 è un vecchio navigatore dei mari della Serie A, avendo indossato le maglie di Cesena, Verona, Salernitana, Parma, Cremonese, Trapani e Monza. La sua stazza impressionante, 2 metri d’altezza, lo ha aiutato ad imporsi nel nostro campionato come uno dei giocatori più temuti nel gioco aereo. La marcatura preventiva sui suoi stacchi di testa è praticamente impossibile e bisogna adeguarsi, come detto dallo stesso Juric nel post partita di domenica scorsa.

A livello di cartellino Djuric costerebbe di certo meno di Jovic o Beto, che sono gli altri nomi circolati in ambito Roma per gennaio. Il suo contratto con la società di Galliani è in scadenza a giugno 2025 e sostanzialmente non ci sarebbe bisogno di pagare il cartellino. Certo vista anche l’anagrafe sarebbe una soluzione momentanea, per poi intervenire in modo adeguato la prossima estate, con qualcuno di maggior fascino.