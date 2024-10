Dal Milan alla Juve: operazione bis, per Motta è già Natale

Dal Milan alla Juventus: operazione bis dei bianconeri che assaltano i rossoneri. Per Thiago Motta regali di Natale anticipati. La situazione

Una Juve che a gennaio vuole prendere almeno un difensore. L’infortunio di Bremer ha messo nei guai Thiago Motta che adesso si ritrova senza quello che da molti è considerato il miglior difensore centrale della Serie A.

Un elemento dietro i bianconeri lo devono prendono. E forse, almeno stando alle informazioni che sono state riportate dal giornalista della Rai Paganini, la ricerca si potrebbe allargare anche a due difensori. Un doppio nome per stare sereni fino alla fine della stagione e cercare di andare avanti il più possibile in Champions League, rimanere in corsa in campionato e magari cercare anche di vincere qualche trofeo tra Coppa Italia e Supercoppa Italiana.

Dal Milan alla Juventus: doppio colpo bianconero

“A gennaio la Juventus potrebbe puntare a un doppio colpo in difesa – ha scritto il giornalista sul proprio profilo X -. Piace come detto Tomori, anche per riformare la coppia con Kalulu, ma in prospettiva si punta anche sul Nazionale Under 21 Bertola, che Thiago Motta fece esordire in Serie A in Udinese-Spezia”.

Bertola, 20enne dello Spezia, nei giorni scorsi – così come era stato riportato da Il Mattino – piace non solo alla Juventus, ma anche al Napoli di Conte e al Milan di Fonseca. Un giocatore sicuramente subito pronto all’uso, con dei mezzi fisici e tecnici importanti, ma anche e soprattutto un giocatore che può solamente crescere nel corso degli anni e diventare un giocatore di livello molto alto. Insomma, a pochi mesi dalla riapertura delle trattative, si iniziano a capire quali potrebbero essere i movimenti delle società impegnate per qualcosa d’importante: sì, il calciomercato, come sappiamo, non va proprio mai in vacanza.