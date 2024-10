Dybala vola dal grande ex: addio Roma

Dybala sta facendo di tutto per essere presente per la sfida di domenica contro l’Inter, anche prima ci sono delle novità sul suo futuro.

La gara di domenica prossima tra la Roma di Ivan Juric e l’Inter di Simone Inzaghi, di fatto, è sempre più vicina. Da oggi, di fatto, per il team capitolino è scattato il conto alla rovescia per la partita contro la ‘Beneamata’.

Il match contro l’Inter, considerando anche il pari rimediato a Monza prima della sosta per gli impegni delle varie nazionali, assume una notevole importanza per il campionato della Roma. In caso di successo, infatti, i giallorossi si avvicinerebbero in maniera importante ai vertici della classifica della Serie A.

Proprio per questo motivo, ovviamente, Ivan Juric spera di avere a disposizione per il match contro l’Inter il giocatore a sua disposizione con maggior talento, ovvero Paulo Dybala. Quest’ultimo, dopo qualche giorno in cui non si è allenato con il resto del gruppo, sembra essere destinato a rispondere presente per la sfida contro i nerazzurri. Anche sull’argentino bisogna registrare delle indiscrezioni di calciomercato che non faranno piacere ai tifosi romanisti.

Calciomercato Roma, per Dybala prende piede l’ipotesi Boca Juniors: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano italiano ‘Il Messaggero’, in caso di mancato rinnovo con la Roma, Paulo Dybala sembra infatti destinato a trasferirsi in Argentina per giocare con la maglia del Boca Juniors dell’ex giocatore romanista Fernando Gago. Al club argentino, molto probabilmente, la ‘Joya’ ritroverà Paredes, considerando anche la foto che lo ritrae con la maglia dei ‘Los Xeneizes’ pubblicata su Instagram dal padre del centrocampista.

Tuttavia, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul fronte calciomercato, l’attenzione di Paulo Dybala è tutta rivolta verso il match di domenica contro l’Inter. L’argentino, di fatto, sta facendo di tutto per farsi trovare pronto contro i nerazzurri.