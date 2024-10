Fuori da tutte le competizioni, peggio della Juve: si è mossa la Procura

La richiesta di esclusione dalle competizioni potrebbe cambiare clamorosamente le carte in tavola. La presa di posizione della Procura è immediata

Archiviati i prossimi impegni delle Nazionali, i vari campionati in giro per l’Europa ritorneranno a calamitare l’attenzione mediatica con la prossima tornata di gare ufficiali. Tuttavia, non sono poche le vicende extra-campo che continuano a tenere banco.

L’ultima – in ordine di tempo – riguarda il Benfica. Come riferito da ‘Record’, infatti, è giunto al suo snodo cruciale l’inchiesta che vede coinvolti il Benfica e il Vitoria Setubal, che avrebbero orchestrato una compravendita di calciatori fittizia allo scopo di finanziare il mercato in entrata della compagine di Setubal. Almeno questa è l’accusa. Gli affari finiti sotto la lente di ingrandimento della Procura vanno dal 2016 al 2019 in un’inchiesta nata dopo che furono scoperte alcune mail ‘incriminati’ dei due club in questione. Inchiesta che, stando a quanto trapela dal Portogallo, sarebbe giunto al suo snodo cruciale.

Benfica nel caos, chiesta l’esclusione dalle competizioni nazionali e internazionali

Secondo quanto evidenziato da Record, infatti, il Pm avrebbe fatto recapitare al Benfica una richiesta choc. La Procura, infatti, vorrebbe l’esclusione delle ‘Aquile’ da tutte le competizioni vista l’accusa di corruzione e frode fiscale. Diverse testate portoghesi, inoltre, ipotizzano che la richiesta di esclusione vada da un minimo di sei mesi ad un massimo di tre anni. Ma non è finita qui.

Il Pm ha infatti prosciolto sia il presidente Rui Costa che l’amministratore delegato Domingos Soares de Oliveira. Una presa di posizione tutt’altro che scontata, visto che, da indagati, due delle figure di spicco del board del Benfica sarebbero ora invitati a testimoniare nel corso del processo. Anche per il Vitoria – che milita attualmente in un campionato regionale – è stato chiesto ufficialmente l’allontanamento delle gare. Chiaramente tutto questo avrà – in un senso o nell’altro – conseguenze tangibili sul futuro della presidenza del Benfica, viste le incombenti elezioni presidenziali. Ad uno sguardo già profondo, però, la presa di posizione dei PM potrebbe porre le premesse per una scossa tellurica nel campionato portoghese senza precedenti. Staremo a vedere quali saranno i prossimi sviluppi.