Roma nei guai: firma saltata e colpo rossonero

Calciomercato Roma, i giallorossi sono praticamente nei guai. L’intreccio fa saltare il banco in tutti i modi. Ecco la situazione di mercato

Per tutta l’estate la Roma ha cercato un terzino destro. Anche perché in quella zona del campo solamente Celik è di ruolo. Forse anche per questo, Daniele De Rossi, verso la fine di agosto, aveva deciso di passare a tre dietro. E, sicuramente per questo, nel momento in cui DDR è stato esonerato, la proprietà ha deciso di prendere Juric.

Sì, ci sono delle problematiche lì: lo sappiamo, sono anche abbastanza evidenti. E di nomi nei mesi scorsi ne sono circolati parecchi. Da Vanderson del Monaco, a Kayode della Fiorentina: e questo sono solamente alcuni di tutti quelli che sono stati accostati alla Roma. Certo, loro due, per quello che hanno dimostrato fino al momento, avrebbero fatto molto comodo: ma un intreccio di mercato che comprende Real Madrid e Liverpool potrebbe far rimanere i giallorossi senza nessuno.

Calciomercato Roma, intreccio tra Real e Liverpool

Allora, mettiamo e facciamo chiarezza: sia Vanderson che Kayode nei giorni scorsi sarebbero entrati nel mirino del Liverpool, che ha una bella grana. Vale a dire quella del rinnovo di Alexander-Arnold: l’esterno inglese sarebbe finito nei radar del Bayern Monaco e del Real Madrid. Certo, i Reds dal proprio canto hanno pensato pure a Frimpong del Bayer Leverkusen, che era data come prima scelta, ma proprio su quest’ultimo giocatore ci sarebbe il reale interesse, secondo quanto riportate da Sky Sport tedesco, dei madrileni di Ancelotti.

E siccome il prolungamento di contratto di Arnold non è così semplice, e siccome quando entra in gioco il Real Madrid è sempre difficile dire di no, evidente che il Liverpool dovrebbe andare forte sugli altri due elementi che vengono visionati da vicino. In poche parole, per la Roma, sarà difficile, per non dire impossibile, riuscire a prendere l’anno prossimo uno tra Vanderson e Kayode.