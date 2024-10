Addio Paredes a gennaio, annuncio UFFICIALE e Roma anticipata

In casa Roma, in attesa della gara di domenica prossima contro l’Inter, bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti.

Una volta archiviata la sosta per lasciare spazio agli impegni delle varie nazionali, di fatto, la luce dei riflettori è tornata tutta verso i club del campionato italiano. Anche perché nel prossimo turno di Serie A ci sono due gare davvero importanti.

La prima è sicuramente quella dell’Allianz Stadium tra la Juve di Thiago Motta e la Lazio di Marco Baroni. Mentre la seconda riguarda proprio la Roma, visto che domenica sera allo Stadio Olimpico arriverà l’Inter di Simone Inzaghi campione d’Italia in carica.

Dopo il pareggio con il Monza di Alessandro Nesta, al netto delle difficoltà della sfida contro i nerazzurri, la Roma di Ivan Juric domenica prossima dovrà cercare di fare di tutto per strappare contro l’Inter un successo che, di fatto, la rilancerebbe in classifica. Tuttavia, in attesa della gara contro la ‘Beneamata’, in casa giallorossa bisogna registrare delle dichiarazioni molto importanti.

Roma, Paredes apre all’addio: “Io al Boca? Posso dire che è sempre bello giocare un Mondiale per Club”

Leandro Paredes, esattamente ad alcuni giornalisti che l’hanno fermato davanti all’aeroporto, ha parlato così del suo futuro: “Storia di Instagram di mio padre? Lui è un pazzo, ma ci vuole calma. Vivo la mia vita in pace, vivo la mia carriera giorno per giorno. E, come dico sempre, qualunque cosa accadrà”.

Leandro Paredes ha poi concluso il suo intervento: “Ritorno al Boca Juniors? Posso solo dire che è sempre bello giocare un Mondiale per Club. Questa competizione è davvero spettacolare, ma non posso dire molto. Il mio obiettivo è vivere la mia carriera giorno per giorno. Se ho parlato con Fer (Gago, ndr)? No, ma posso dire che è spettacolare la sua nomina come allenatore del Boca. Mi piace come tecnico, ha dimostrato di essere all’altezza della sfida. Ho grande affetto per lui, spero che faccia bene”.