Affare lampo per Dybala: cala il sipario, gli hanno detto addio

Calciomercato Roma, emergono nuove indiscrezioni sul futuro di Paulo Dybala: così cambiano in maniera decisiva le carte in tavola

Dybala sì, Dybala nì, Dybala forse. Sebbene la sosta delle Nazionali in casa Roma abbia portato in dote il recupero della ‘Joya’, che si è ormai lasciato alle spalle le ultime noie fisiche ed è tornato ad allenarsi regolarmente in gruppo, le voci di mercato sul futuro del numero 21 non accennano a placarsi.

Dopo l’ultima parte della scorsa sessione estiva di calciomercato a dir poco movimentata, infatti, le voci riguardanti un possibile addio alla Roma dell’attaccante argentino sostanziano un’ipotesi rilanciata con forza soprattutto dalla Turchia. In tempi e in modi diversi, infatti, il gioiello giallorosso è stato accostato con una certa insistenza al Galatasaray, pronto ad affondare il colpo, stringere i tempi con la Roma e portare ad Istanbul Paulo Dybala. Le indiscrezioni rimbalzate con una certa forza da alcuni organi di stampa turchi, però, non hanno trovato conferme. A spegnere sul nascere quelle che allo stato attuale della situazione possono essere rubricate come mere suggestioni, del resto, è stato anche il giornalista turco Ali Naci Kucuc.

Calciomercato Roma, Dybala-Galatasaray: filtrano smentite dalla Turchia

Come riportato da ‘Futbol Arena’, Kucuc ha infatti smentito l’ipotesi di un’operazione lampo con il Galatasaray per Dybala, esprimendo il suo punto di vista in questi termini: “Dybala viene accostato al Galatasaray da 2-3 stagioni. Non credo comunque che ci sia la possibilità che l’argentino arrivi durante la sosta. Non c’è un’iniziativa del genere al momento”.

Ad ogni modo, ricordiamo che nel contratto del fuoriclasse argentino è inserita una clausola che garantirebbe a Dybala il rinnovo automatico nel caso in cui l’attaccante totalizzasse un determinato numero di presenze. Una tessera di nevralgica importanza in un puzzle comunque ancora tutto da comporre.