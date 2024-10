Friedkin lo vende alla Juve: scelta fatta e addio Roma

Calciomercato Roma, i bianconeri hanno deciso: scelta fatta e addio giallorossi. Ecco le indiscrezioni che arrivano dall’Inghilterra

La Roma, nel prossimo mese di gennaio, visto che in attacco ha solamente Dovbyk e Shomurodov, con soprattutto quest’ultimo che non è che offra chissà quali garanzie, potrebbe tornare sul mercato. L’obiettivo potrebbe essere appunto un giocatore importante sulla prima linea da alternare all’ucraino.

Si è discusso molto sul tema, soprattutto nelle scorse settimane. Un tema che potrebbe tornare caldo come detto nei prossimi mesi. E allacciando il discorso alla scelta dei Friedkin di prendere l’Everton, si è discusso sia di Calvert-Lewin, che è in scadenza di contratto alla fine di questa stagione, sia di Beto, ex Udinese, anche lui in Inghilterra con la maglia della squadra blu di Manchester. Proprio quest’ultimo, comunque, sarebbe entrato anche nel mirino della Juventus, alla ricerca di un centravanti che possa essere un vice Vlahovic e, secondo le informazioni che sono state riportate al di là della Manica da GiveMeSport, i bianconeri tra i due hanno preso una decisione. Sì, prima stavano pensando anche a Calvert-Lewin.

Calciomercato Roma, la Juve ha scelto Beto

Ma sarà il fatto che Beto conosce già il campionato italiano, che Giuntoli avrebbe appunto deciso di puntare sull’ex Udinese: “La priorità della Juventus è trovare un contratto in prestito, rendendo Beto un’opzione più allettante. Beto è stato identificato come un giocatore in grado di fornire la profondità necessaria per supportare Vlahovic e alleviare le preoccupazioni”.

Questo si legge testualmente sul sito citato prima, che in poche parole fuga gli ultimi dubbi sulla scelta bianconera qualora ce ne fossero. Beto è il prescelto, in prestito però e non a titolo definitivo. Però decideranno i Friedkin, proprietari del cartellino del giocatore, a chi e dove mandarlo. E alle stesse condizioni, ovviamente, la priorità potrebbe essere la Roma.