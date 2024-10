L’Inter fa cassa con Barella: prezzo choc e Guardiola battuto

L’Inter sta pesando seriamente alla cessione di Barella per fare cassa: la cifra sul piatto è assolutamente pazzesca, tanto da tagliare fuori il City di Guardiola

I nerazzurri devono cercare di finanziare il prossimo mercato con una cessione eccellente e il grande nome di sacrificare è quello di Barella. Nel suo ruolo la crescita di Frattesi può far rimpiangere meno l’eventuale perdita.

L’Inter di Inzaghi, prossima avversaria della Roma all’Olimpico domenica sera, è di certo la squadra più forte della Serie A. Nominalmente, per i campioni presenti in rosa, i nerazzurri hanno tutte le carte in regola per confermarsi dopo lo Scudetto dello scorso anno. Il secondo posto attuale, alle spalle del Napoli di Conte, non rispecchia a pieno il potenziale di un club che può vantare praticamente venti giocatori allo stesso livello. Un centrocampo in cui un titolare della Nazionale come Frattesi fa panchina, è la cartina di tornasole di una qualità pazzesca. Davanti all’ex Sassuolo c’è ancora Nicolò Barella, che al netto degli infortuni è sempre stato un trascinatore del Biscione.

La mezzala classe ’97 è considerato uno dei migliori interpreti europei nel suo ruolo e questo status è ormai consolidato anche a livello internazionale. La prossima estate diventerà difficile poterlo trattenere ad Appiano Gentile, per un duplice motivo. Il primo è la necessità dell’Inter di vendere almeno un pezzo pregiato all’anno per sistemare il bilancio e finanziare i nuovi acquisti. Il secondo è la corte serrata di alcuni dei club più blasonati al mondo, che farebbero vacillare anche il più grande tifoso nerazzurro.

Barella nel mirino del Liverpool: 75 milioni di sterline per convincere l’Inter

Barella è arrivato ormai alla piena consacrazione e a 27 anni ha ormai le stigmate del leader. Il centrocampista sardo è finito nella lista della spesa del Liverpool di Sloth, che lo vorrebbe per completare un centrocampo da urlo con Szoboszlai, Mac Allister e Gravenberch. Secondo quanto riportato dal sito Fichajes.net, i Reds sarebbero pronti a mettere sul piatto una cifra vicina ai 75 milioni di sterline (circa 80 milioni di euro), battendo così la concorrenza di Real Madrid e Manchester City. Proprio Guardiola ha un debole da tempo per Barella, ma al momento sembra essere in svantaggio.

Anche Ancelotti farebbe di tutto per portarlo a Madrid e non è escluso un rilancio per convincerlo. Di certo quello che sembra chiaro è che Barella difficilmente potrà restare all’Inter anche nella prossima stagione, lasciando magari il suo posto allo scalpitante Frattesi, come avvenuto in Nazionale nelle ultime due uscite di Nations League.